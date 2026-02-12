推しと1on1通話が当たるチャンス(ハート)Vライバー「LiLa」バレンタイン限定グッズの“ハズレなし”オンラインくじ登場！

株式会社CHET Group

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔）は、オンラインくじサービス「CHETスクラッチ」にて、Vライバー「LiLa」のオリジナルグッズが当たる『LiLa2026バレンタイン特別オンラインくじ』を、2月12日(木)より販売いたします。

本オンラインくじは、描き下ろしイラストも含め、LiLaのファンマークである「ハート」「羽」のモチーフを取り入れた“この時期だけ”のこだわりデザイン。

ハズレなしで必ず賞品が当たるため、オンラインくじが初めての方でも安心してお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、LiLaの限定デザイングッズをお手元にお迎えください。

LiLa2026バレンタイン特別オンラインくじ

＜CHETスクラッチ＞

販売ページ：https://chetscratch.online/store/lottery/lila-2026vd

＜販売期間＞

開始：2026年2月12日 (木) 18:00

終了：2026年2月28日 (土) 23:59

＜販売価格＞

1回 770円（税込）

＜賞品詳細＞

S賞：推しと話せる！1on1通話トーク(ハート)

A賞：デジタルサイン入り！バレンタインデザインアクリルアート♪

B賞：推し棚に飾りたい限定デザインアクリルスタンド

C賞：持ち歩けるアクリルキーホルダー

D賞：全種類集めたくなる丸缶バッチ

E賞：バレンタインデザイン L版ブロマイド

LiLa / プロフィール

ハピ☆りら！

声優のたまごでVライバーしてます。

配信アプリ『ミクチャ』で活躍中(ハート)

地上波アニメ、ゲーム、吹き替えなどにも出演中だよ。

配信ではオーディションや掲載など色んなイベントにチャレンジ中！

遊びに来てくれると嬉しいな🎶

X：https://x.com/la57762989

ミクチャ：https://mixch.tv/u/17018676

CHETスクラッチについて

CHETスクラッチはスマホやPCで楽しめる「ハズレ無しのオンラインくじ」です。

在庫やIPを活用した新たな販売チャネルとして売り上げ拡大に貢献する次世代のエンタメECツールです。

CHETスクラッチ：https://chetscratch.online/store

CHETスクラッチを運営するCHET Marketingとは

CHET Groupが、その他グループ会社と連携しながら音楽、アニメ、ゲーム、画像、映像といった様々なコンテンツを市場に提供するために設立。アーティストのサポートや、音楽配信、グッズ販売、イベント、メディア出演などの機会を提供しています。

CHET Marketingでは、CHETスクラッチなどVTuber様と様々な取組みを行なっております。

グッズ化やビジネス化など、提携希望のVTuberの皆様は以下よりお問い合わせください。

＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

