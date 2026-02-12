従業員同士が歌と笑顔でつながる、年に一度のステージ 約2万人の従業員の中から選ばれた16名が、歌唱力No.1を競う 第3回 西日本8施設対抗『カラオケ王決定戦』
三井不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修、以下、「当社」）は、2026年2月26日(木)に、「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」にて、従業員No.1の歌うま王を決定する第3回 西日本8施設対抗『カラオケ王決定戦』を開催します。
本大会では、西日本8施設の予選を勝ち抜いた総勢16名の従業員が、歌唱力とパフォーマンスで頂点を目指し、競い合います。従業員満足度の向上とチームビルディングを目的に、施設間の垣根を越えた交流を促進するイベントです。
審査は音楽業界で活躍する審査員による評価と、膨大な歌唱データを機械学習することで生まれたカラオケ採点専用AIを組み合わせて実施します。
また、今年は参加施設が1つ増え、より熱い戦いが繰り広げられる予定です。どなたでも無料でご観覧いただけます。ぜひご家族やお友達と一緒に、笑顔と感動のステージをお楽しみください。
※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
特設サイトURL
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/sakai/event/3300774.html
第3回 西日本8施設対抗『カラオケ王決定戦』概要
【イベント名】 第3回 西日本8施設対抗『カラオケ王決定戦』
【主催】 三井不動産商業マネジメント株式会社
【場所】 ららぽーと堺 1階 Fansta XROSS STADIUM
【日時】 2026年2月26日(木) 開催時間 14：00～16：30(予定)
【内容】 各施設の予選会を勝ち抜いた西日本8施設の代表者2名ずつ計16名が、
歌唱力を競います。
【出場者】 以下施設の予選会上位2名の従業員
三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園・和泉・EXPOCITY・堺
三井アウトレットパーク 滋賀竜王・倉敷・マリンピア神戸
三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真
【観覧料金】 無料
【審査方法】 審査員およびカラオケ採点専用AIによる得点を加味し、グランプリを決定。
【賞品】 優勝者には、トロフィーと副賞
2位、3位および審査員特別賞には副賞を進呈
『カラオケ王決定戦』開催の背景と目的
１.従業員同士のコミュニケーション活性化
当社は、お客さまへの接客応対はもちろんのこと、従業員同士のコミュニケーション活性化も重要と考えています。コミュニケーションにより互いの考えや感情、情報を共有し合うことで職場環境がよくなり、お客さまへのサービス向上にもつながります。これまでにも、ES向上の取り組みとして従業員の交流の場「従業員パーティー」などを開催していますが、過去2回開催した『カラオケ王決定戦』では、出場者・応援者・ご観覧いただいたお客さまが一体となって会場を盛り上げました。このような取り組みを通じて、従業員のコミュニケーションを促し、働きやすい環境を提供していきます。
２.エンターテインメント部門の推進
当社が推進するエンターテインメント事業には、人々に笑顔と感動を届ける大きな可能性があると考えています。従業員一人ひとりがエンターテインメントの持つ力を体感し、その経験をお客さまのサービスに活かしていくことを目指しています。従業員同士が音楽を通して楽しい時間を共有し、その体験が個々の表現力や創造性を育み、お客さまへの良いサービス提供に影響を与えると確信しています。
イベント実施の目的
１.施設内チームビルディング
参加者同士が互いに競い合い応援し合うことにより、自然とコミュニケーションが生まれ、施設内の人間関係の強化へとつながります。普段あまり関わりを持たない同僚とも意識的に交流することになり、チームワークの向上にも寄与します。結果として施設全体の雰囲気がより活気に満ち、職場環境が一層良好なものとなることを目指しています。
２.施設間交流
決勝戦では8つの施設からそれぞれの従業員が集まり、普段顔を合わせることのない他施設の従業員とも直接交流を図ることができます。従業員同士の距離が縮まるとともに、他施設との連携や情報交換の促進にもつながります。社内外の協力体制を一層深め、業務における連携強化を目指します。
＜昨年の第2回カラオケ王決定戦の様子＞
＜昨年度出場者の声※一部紹介＞
・普段は落ち着いた印象の従業員が、マイクを握った瞬間に雰囲気が一変し、
これまで知らなかった一面を見ることができた。
・同じ施設で働きながら接点のなかった従業員と、イベントを通じて自然に話ができるようになった。
・世代が離れていて接点が少なかった従業員同士が、カラオケを通じて距離を縮め、
会話が生まれるようになった。
審査員プロフィール【審査員長】中将 タカノリ
1984年3月8日生まれ。奈良県奈良市出身。シンガーソングライター、音楽評論家。
2005年、加賀テツヤ(リンド＆リンダース)の薦めで芸能活動をスタート。昭和歌謡や1950年代、1960年代のアメリカンポップスにインスパイアされた音楽性で数々の作品を手がける。代表作に「雨にうたれて」(2017)、「夜間飛行～星に抱かれて～」(2023)など。2012年からは音楽評論家としても活動。数々のメディア出演、執筆を通し現在の昭和歌謡ブーム、平成J-POPブームに寄与している。
『カラオケ王決定戦』開催場所
施設名称：三井ショッピングパーク ららぽーと堺
会場 ：1階 Fansta XROSS STADIUM
【Fansta XROSS STADIUMの特徴】
・多目的イベントスペース
スポーツの試合、ライブイベント、eスポーツ大会などの実績有
・542インチのメインビジョンと全長58.5ｍのリボンビジョンが
あり、臨場感あふれる映像体験が可能
・約2,500平方メートル の開放感のあるイベントスペース
・観覧席約1,400名。フードホールも周辺に併設されている
関西・中国地域の「三井ショッピングパーク ららぽーと」「三井アウトレットパーク」について●三井ショッピングパーク ららぽーと
三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園
三井ショッピングパーク ららぽーと和泉
三井ショッピングパーク ららぽーと堺
三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY
三井ショッピングパーク ららぽーと門真
●三井アウトレットパーク
三井アウトレットパーク 滋賀竜王
三井アウトレットパーク マリンピア神戸
三井アウトレットパーク 大阪門真
三井アウトレットパーク 倉敷