太陽工業 「日本クリエイション大賞」　大賞を受賞

太陽工業株式会社

大型膜面構造物（テント構造物）や土木・物流資材などを手がける太陽工業株式会社（東京本社：東京都世田谷区、大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：能村祐己）は、一般財団法人日本ファッション協会（JFA）が顕彰する「日本クリエイション大賞2025」【大賞】を受賞しました。

大阪・関西万博「未来の都市」

「日本クリエイション大賞」は、製品、技術、芸術・文化活動、地域振興、環境、福祉など、ジャンルを問わずクリエイティブな視点で生活文化の向上に貢献し、次代を切り拓いた人物やプロジェクトなどが表彰対象とされる顕彰です。今年度は、事務局による推薦を含めた113件の推薦案件の中から43案件が懸賞制度委員会に提案されました。3回の委員会での審議の結果、大賞１件と各賞として【先進洗身賞】【トイレソリューション賞】【ローテクの知恵袋賞】の3件が選考されました。昨年（2024年度）の大賞は、被災地から世界へ広がる希望のインスタントハウスの北川啓介氏（名古屋工業大学大学院教授）と北川珠美氏（名古屋工業大学研究員）が受賞しています。

「日本クリエイション大賞」【大賞】 受賞文（一般財団法人日本ファッション協会）

太陽工業株式会社

「時代を越え、未来を支える多様な膜」

1970年の日本万国博覧会（大阪万博/EXPO’70）で“膜”を使った大規模なパビリオンを多数手掛け、一躍注目を集めた太陽工業株式会社。中でもアメリカ館は長さ140m、幅80mの巨大な楕円形屋根を空気の圧力だけで支える低ライズの「空気膜構造」 を世界で初めて実現したもので、これが現代のドーム球場の先駆けとなった。

1988年に同社が膜屋根の製造・現場取付けを行った「東京ドーム」（設計：日建設計・竹中工務店／施工：竹中工務店）が完成し、恒久的な建築物として今も利用されている。2000年にはロンドンにある世界最大のドーム「ミレニアム・ドーム」の膜屋根を手掛けるなど、同社は“膜構造物”において世界シェアトップクラスのグローバルリーディングカンパニーである。

2025年の大阪・関西万博では、軽量で透明性が高く、耐候性や耐薬品性に優れたETFE（エチレン・テトラフルオロエチレン共重合樹脂）膜を使った「大阪ヘルスケアパビリオンNest for Reborn」 や鏡のようなミラー膜で覆われたシグネチャーパビリオン「null2」、メッシュの外装膜を2層重ねたファサードの「未来の都市」 など、20以上の多様な“膜”による構造物を実現し、万博の会場づくりにおいて再び中心的な役割を果たす。

1922年に能村テント商会として創業した同社は、当時から新しい技術を積極的に導入した製品開発を進め、70年万博以降も、「前回を超えることを成し遂げる」という強い使命感のもと、常に挑戦を続けている。

世界でも類をみない“膜構造”の専門企業として、同社の多様な膜は、時代を越え、未来を支えている。

能村祐己 代表取締役社長の受賞コメント

このような栄えある賞をいただき、社員一同、大変光栄に思っております。

本受賞は、太陽工業だけで成し遂げたものではありません。長年にわたり会社を支えていただいた先輩方をはじめ、日頃よりご支援いただいているお客様、そして膜構造の可能性を共に形にしてきた設計事務所、ゼネコン、協力会社の皆様の存在があってこそのものです。心より感謝申し上げます。

太陽工業はこれまで、「膜」技術を軸に、常識にとらわれない挑戦を重ねてきました。今回の受賞を励みに、今後も「膜の無限の可能性を引き出し、お客さまに感動と快適な環境をお届けします。」という企業理念のもと、社会に必要とされる価値を生み出し続けてまいります。

太陽工業 沿革[表: https://prtimes.jp/data/corp/48808/table/127_1_98edbb53c09003f5b60a908952a12db9.jpg?v=202602120251 ]太陽工業株式会社について

太陽工業は、経済性、施工性、透光性、デザイン性に優れた大型膜面構造物のリーディングカンパニーです。「膜の無限の可能性を引き出し、お客さまに感動と快適な環境をお届けします。」の企業理念のもと、軽くて丈夫な素材の特性を活かし、巨大ドームの屋根に象徴される各種建築事業をはじめ、土木や物流、さらには環境分野などにも事業を展開し社会の安全・安心を支えています。

イベントコンサルティングのTSP太陽株式会社ならびに施設運営のアクティオ株式会社をはじめとするグループ会社とともに「世界を、やわらかく。未来を、あたたかく。」することを目指しています。