【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】抹茶の香りと鮮やかな緑が春の訪れを告げる、抹茶づくしのハンバーガー。春限定「MATCHA BURGER(抹茶 バーガー) 」を発売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社抹茶バーガー イメージ

コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田哲也）では、2026年3月1日(日)～5月31日(日)の期間、ロビー階 レストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」にて、春限定「MATCHA BURGER(抹茶 バーガー)」を発売いたします。

今春は、お茶を味わうように楽しめる一品として、バンズをはじめ、挟む具材に至るまで抹茶を取り入れた抹茶づくしのハンバーガーにいたしました。色合いにも工夫を凝らし、若葉が芽吹く新緑の季節感を抹茶の鮮やかな緑で表現。食べすすめると春の花が咲くかのように、やわらかなサクラマスのピンク色が現れ、春の息吹を感じるシェフの遊び心を取り入れています。

抹茶を練り込んだバンズに、ロメインレタス、抹茶を入れて炒めた春キャベツとはまぐりのソテーを敷き、国産牛100％のビーフパティ、その上に抹茶入りのクリームチーズやクランブルを重ね、香草でマリネしたサクラマスの抹茶フライ、最後に抹茶のタルタルソースをのせました。ビーフパティの旨みにサクラマスの風味が重なり合い、肉のコクと魚の旨みに、抹茶の苦みや風味をお楽しみいただけます。サイドにご用意した抹茶塩は、野菜サラダやフレンチフライのアクセントとして、またハンバーガーに少しかけるなど、お好みでご堪能ください。

ホテルの上質な空間で、抹茶の香りと鮮やかな緑が春の訪れを告げる、抹茶づくしのハンバーガーに舌鼓を打つひとときをお楽しみください。

■ SPRING GOURMET EDITION「MATCHA BURGER(抹茶 バーガー)」について

今回は、抹茶を練り込んだバンズに国産牛100％のパティや香草でマリネしたサクラマスの抹茶フライなどを挟み、タルタルソースやクリームチーズ、クランブルもすべて抹茶入りにいたしました。抹茶の風味と肉と魚の旨みが互いに感じるハンバーガーです。シェフの遊び心感じる、春限定の抹茶バーガーを楽しむひとときをお過ごしください。

抹茶バーガー イメージ

内容：

〈ハンバーガー〉

・抹茶バンズ

・抹茶バター

・抹茶入りタルタルソース

・香草でマリネしたサクラマスの抹茶フライ

・抹茶クランブル

・抹茶クリームチーズ

・国産牛100％のビーフパティ(200ｇ)

・春キャベツとはまぐりのスパイスソテー

・ロメインレタス

〈サイド〉

・春の野菜サラダ

・フレンチフライ

・抹茶塩

【Dining & Bar LAVAROCK シェフ 小川雄平コメント】

今回のハンバーガーは、抹茶を主役にしながらも、食事として成立させることが必要だったため、何度か試作を重ねました。抹茶は色や香りの印象が強く、使い方によっては苦みが前に出すぎるため、分量や合わせる食材のバランスには注意しています。また、盛り付けにもサブテーマを設け、ハンバーガーを抹茶椀、フレンチフライを茶筅に見立てました。今回はそのイメージが伝わるよう、フレンチフライを升に盛り付けています。

新大阪にお越しの際には、ぜひこのハンバーガーをお楽しみください。

SPRING GOURMET EDITION「MATCHA BURGER」概要

期間：2026年3月1日(日)～5月31日(日)

時間：ランチ 11：30～15：00（L.O.14：30）、ディナー 17：00～22：00（L.O.21：30）

場所：ロビー階 「Dining & Bar LAVAROCK」

料金：3,950円

※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。

※入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。

＜ご予約・お問い合わせ先＞

コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Dining & Bar LAVAROCK

TEL：06-6350-5701 URL： https://www.cyosaka.com

Dining & Bar LAVAROCK 内観

