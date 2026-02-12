通販一元管理システム「GoQSystem」、AIチャットbot「かいけつごくーちゃん」を新規搭載。24時間365日の「即時解決」で、EC事業者の待ち時間をゼロへ。

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem(本社：東京都中央区、代表：藤本 卓治)が提供するクラウド型通販一元管理システム「GoQSystem」は、システム内にAIチャットbot「かいけつごくーちゃん」を新たに搭載いたしました。

本機能の導入により、利用者は管理画面上から24時間いつでも操作方法や設定に関する疑問を自己解決できるようになります。「マニュアルを探す手間」や「回答を待つ時間」を削減し、EC事業者がより本業である店舗運営に集中できる環境を提供します。

開発背景： 「手厚さ」と「スピード」の両立を目指して

GoQSystemはこれまで、システム提供のみならず、

導入から運用までを専属スタッフが伴走する「手厚いサポート」を強みとしてまいりました。

- 遠隔操作による操作サポート- 専任スタッフによる初期設定支援- LINEによる土日の緊急対応- ご要望に応じた訪問対面サポート

日々のサポートの中で、多くの店舗様から

「今すぐこの操作だけ確認したい」

「マニュアルの該当箇所を早く知りたい」

といった、軽微かつ緊急度の高いお問い合わせを多くいただいております。

そこで今回、定評のある有人サポートの質は維持しつつ、

日常的な疑問を即時解決できるAIチャットbot「かいけつごくーちゃん」を導入いたしました。

「かいけつごくーちゃん」の主な特長

- 質問を入力するだけで、最適な回答を即座に表示管理画面上のチャット欄に操作の悩みを入力するだけで、AIが意図を解析。膨大なマニュアルの中から、今必要な操作手順を分かりやすく案内します。- 迷子にならない「マニュアル横断検索」「どこに何が書いてあるか分からない」という課題を解消。AIがマニュアルを横断的に検索し、関連性の高いページをピンポイントで提示します。- 24時間365日、EC運営の手を止めない深夜や休日、出荷作業の合間など、サポート担当者の営業時間外でも即時に疑問を解決。現場の作業が止まるロスタイムを最小限に抑えます。※画像はイメージです

GoQSystemが選ばれる理由

定額制の安心感

受注件数が増えても月額料金は一定。1日あたり約500円（税別）～という圧倒的コストパフォーマンスで、成長期のEC事業者を支援します。

伴走型サポート

導入前から専属スタッフが画面共有でレクチャー。メール・電話に加え、LINEでの相談も可能で、現場の「困った」を即座に解決します。

自動化率80％以上

各店舗の運用に合わせたカスタマイズ設定により、ルーチンワークの大部分を自動化。クリエイティブな業務に集中できる環境を提供します。

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立 ： 2009年2月25日

事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者 ：代表取締役 藤本 卓治

企業サイト：https://goq.co.jp/