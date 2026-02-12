株式会社ナレルグループ

建設業界の技術者派遣を行う株式会社ワールドコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴田直樹、以下当社）は、施工管理職と建設業界の現状・働き方をわかりやすく伝えるオンラインメディア『ワルコポちゃんねる』を公開しました。

本メディアは、同社が運営する施工管理専門求人サイト「セコカンNEXT」から生まれた情報発信メディアとして、施工管理の仕事内容、建設業界の今とこれから、未経験からのキャリアなどを、動画・マンガ・コラムなど多様な形式で発信します。

■背景

日本の建設業界は、長年にわたる労働力人口の減少と高齢化という構造的課題に直面しています。

建設業の就業者数は1997年のピーク（約685万人）から減少傾向が続き、2024年には約477万人にまで落ち込んでいます。更に若年層（29歳以下）の就業者数も過去20年で大きく減少していることが確認されています(日本建設業連合会「建設労働｜建設業の現状」（2025年5月）)。また、55歳以上の方の比率が約36.7％と高く、一方で29歳以下は約11.7％にとどまり、建設業は全産業と比較しても若手が著しく不足しています(厚生労働省「建設労働をめぐる情勢について」（2025年年10月）)。

こうした人材構造は、施工管理という専門職の担い手不足にも直結しており、業界全体の持続的な発展にとって重要な課題となっています。

■『ワルコポちゃんねる』の役割

『ワルコポちゃんねる』では、従来の求人広告では伝わりにくい“仕事内容のリアル”や“業界の変化”を、専門知識がない方にも下記のような理解しやすい形で届けます。求職者が建設業・施工管理を知る“最初の入口”としての役割を担います。

■今後の展望

- 現場のリアルを伝えるYouTube動画- 初心者向けのマンガ解説- コラム形式の基礎知識紹介

ワールドコーポレーションは、『ワルコポちゃんねる』を通じて、建設業界・施工管理という職種の価値を、これから働く若年層に伝えていくと同時に、社会的な職業理解の促進と人材流入の拡大に貢献していきます。

■メディア概要

■株式会社ワールドコーポレーションについて

- 名称 ：ワルコポちゃんねる- 公開日 ：2026年2月9日- 運営 ：株式会社ワールドコーポレーション- URL ：https://sekokan-next.worldcorp-jp.com/media/- YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC-AK0Yu5fcDA1PgGa2ybg4g

当社は2008年に設立し、現在本社を含め全国に7拠点を構え、建設業界に特化した技術者派遣、建設関連作図事業、プラント技術者アウトソーシング事業を行っています。国内全域を主要営業エリアと位置付け、大手建設会社やメーカー、各設計分野を中心に多くの実績を残してきました。

現在、建設業界は深刻な人手不足や、高齢化が進んでおります。慢性的な人材不足を解消するために、当社は積極的な未経験者採用を行い、5年～10年で一人前の技術者に育てるべく人材育成に取り組んでおります。今後も積極的に採用と育成に力を入れ、未来を担う若者を一人でも多く輩出し、建設業界の未来の発展のために取り組んでまいります。

＜会社概要＞

本社 ：東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル3階

代表 ：代表取締役 柴田 直樹

TEL ：03-3556-3351

URL ：https://worldcorp-jp.com/

事業内容：建設エンジニアアウトソーシング事業

建設関連作図事業

プラント技術者アウトソーシング事業

○有料職業紹介事業許可番号 13‐ユ‐304344

○労働者派遣事業許可番号 派 13-305286

○一級建築士事務所 東京都知事登録 第64222号