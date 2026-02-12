アメリカンジャーニー第4弾は「カリフォルニア」がテーマ！100%ビーフの旨み引き立つ「カリフォルニアバーガー」など4種登場！

ファーストキッチン株式会社

ウェンディーズ・ジャパン株式会社及び、ファーストキッチン株式会社 (所在地:東京都新宿区、代表取締役:紫関修) では、2月19日（木）から、ウェンディーズ・ ファーストキッチン全店にて、本格的なバーガーが楽しめる「アメリカンジャーニー※」の第4弾として「カリフォルニアバーガー」など、4種の新商品を発売します。カリフォルニアが発祥ともいわれる“コブサラダ”をイメージして選定したアボカドマヨネーズやコブマヨソースが、ビーフパティやチキンフィレ肉の旨みをより引き立てます。そして、今年は食感のアクセントとして、アメリカの定番「タコサラダ」に使用されているトルティーヤチップスを加えてパワーアップさせました。

また、味はそのままなライトメニューとして、Jr.バーガーの商品もご用意しています。濃厚なソースやクリーミーなアボカド、春らしいフレッシュな野菜とトルティーヤチップスのハーモニーをお楽しみください。さらに、2月12日（木）～2月25日（水）の期間中、Xフォロー＆リポストキャンペーンで新商品の無料券プレゼントキャンペーンを実施します。ぜひご参加ください。

※アメリカンジャーニーについて

ウェンディーズ・ファーストキッチンでは、より本格的でアメリカンなハンバーガーをみなさまにお届けするため、アメリカ各地で有名な料理や食材などをテーマに、“分かりやすさ” や “楽しさ” を表現した商品の開発を行っていきます。

◆販売期間

2026年2月19日（木）～5月中旬（予定）

◆商品概要

カリフォルニアバーガー 単品950円

「アメリカンジャーニー」シリーズ第4弾は、昨年好評だったカリフォルニア州をテーマにしたボリューム感あふれる本格バーガー。ウェンディーズオリジナルのジューシーなビーフ100%パティに、カリフォルニアで考案された「コブサラダ」をイメージして、アボカドマヨとコブマヨソースを組み合わせました。また、アメリカの定番「タコサラダ」に使用されているトルティーヤチップスを食感のアクセントに加えました。店内でスライスした新鮮なトマトやレタスでフレッシュさをプラスした春限定バーガーです。

カリフォルニアバーガーダブル 単品1,350円

ウェンディーズオリジナルのジューシーなビーフ100%パティを2枚使用したボリューミーな商品。「コブサラダ」をイメージして、アボカドマヨとコブマヨソース、パリッと食感が楽しめるトルティーヤチップスを組み合わせました。見た目にもインパクトたっぷりな春限定バーガーです。

カリフォルニアチキンフィレバーガー 単品850円

柔らかいフィレ肉とサクサクの衣が特徴のウェンディーズオリジナル「ホームスタイルチキン」に、カリフォルニアで考案された「コブサラダ」をイメージして、アボカドマヨとコブマヨソースを組み合わせました。パリッと食感が楽しめるトルティーヤチップスや、新鮮なトマトとレタスでフレッシュさをプラスした春限定バーガーです。

Jr.カリフォルニアバーガー 単品 600円

カリフォルニアバーガーをJr.サイズにアレンジした商品です。濃厚なアボカドマヨとコブマヨソースに、パリパリのトルティーヤチップス、トマトやレタスでフレッシュさをプラスした、手軽なサイズ感の春限定バーガーです。

◆Xフォロー＆リポストキャンペーン！

新商品の発売を記念して、2月12日（木）～2月25日（水）の期間中、ファーストキッチンの公式X（旧Twitter）アカウント（＠FK_PR）をフォローし、対象ポストをリポストいただくと抽選で20名様に「新商品の無料試食券2枚」をプレゼントいたします。ぜひご参加ください！

※Xキャンペーンの当選者の発表と当選連絡は、DM送信を持って返させていただきます。

◆ウェンディーズ・ファーストキッチンとは

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy‘s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「FirstKitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在75店舗※を展開しています。※2026年2月1日実績