【新年度の自治体DX】地図連携で現場の課題を見える化する「ジチタイ39 駆け込みDX応援キャンペーン」第２弾を提供開始

kintone（キントーン）に特化したSI企業である株式会社ジョイゾー（本社：東京都江東区、代表者：四宮 靖隆）は、自治体業務パッケージ「ジチタイ39」において、4月の新年度に向けた現場の業務課題を解決する「ジチタイ39 駆け込みDX応援キャンペーン」の第2弾を本日より提供開始いたします。

第2弾では、あっとクリエーション株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：黒木 紀男）の協力のもと、地図連携ツール「カンタンマップ」を活用したパッケージを追加しました。

自治体における重要課題の一つである防災やインフラ管理を、現場負担を最小限に抑えた最短1日のスピード導入で支援いたします。

ジチタイ39 駆け込みDX応援キャンペーン第2弾：地図連携パッケージの追加

第1弾はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000037189.html本キャンペーンへのお問い合わせはこちら :https://service.joyzo.co.jp/contact/

自治体の新年度体制において、防災やインフラ管理は待ったなしの重要課題です。ジチタイ39 駆け込みDX応援キャンペーン第2弾では、あっとクリエーション社の協力により地図情報をベースにした現場管理パッケージを新たに3種類、提供することが決定しました。

「カンタンマップ」のライセンス無償提供（2027年3月末まで）を含めた特別パッケージとして提供することで、利用開始へのハードルを下げた形を実現しました。

1.選べる即戦力10業務パッケージ

今回の第2弾リリースにより、本プランで導入可能な業務パッケージは合計10業務となりました。

第2弾より追加された「地図連携3業務パッケージ」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37189/table/72_1_47db97f478f5930ad612e0ff44d9d8c0.jpg?v=202602120251 ]

※ トヨクモ株式会社の製品を使用いたします。

【第1弾】標準パッケージ（7業務）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37189/table/72_2_9df2485f956c9f2aed079f9228cae907.jpg?v=202602120251 ]

※1 トヨクモ株式会社の製品を使用いたします。

※2 メシウス株式会社の製品を使用いたします。

2. キャンペーン限定の特別特典

パッケージ料金：1業務につき390,000円（税抜・買い切り型）

初期導入設定費：通常価格 390,000円→ 195,000円(半額)

※価格は税抜表示

ジョイゾー製プラグイン：通常価格165,000円（税抜）を2026年度末（2027年3月末）まで無償提供

カンタンマップ：あっとクリエーション社の協力により、2027年3月末まで無償提供

適用条件：事例取材へのご協力

※上記金額とは別途、kintone並びに使用する連携サービスの月額使用料が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

あっとクリエーション株式会社 代表取締役 黒木 紀男氏からのコメント

自治体の現場では、位置情報と写真、そして台帳が紐づくことで初めて解決する課題が多くあります。今回、ジョイゾー様のプランに賛同し、弊社の『カンタンマップ』を2027年3月末まで無償提供させていただくこととなりました。元自治体職員の方が事務手続きから伴走するこの強力な枠組みを通じて、新年度から全国の現場で地図活用が当たり前になる未来を共に創っていければ幸いです。

キャンペーン実施期間・お申し込み方法

実施期間：2026年1月23日 ～ 2026年3月末日（年度内納品・検収完了分まで）

対象：全国の自治体（kintone導入済みの環境への導入を想定）

お申し込み方法：以下のフォームよりお問い合わせください。担当者よりご連絡いたします。

第1弾：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000037189.html

ジチタイ39とは

お問い合わせはこちら :https://service.joyzo.co.jp/contact/

ジチタイ39は、サイボウズ株式会社が提供する「kintone」を活用した、自治体業務に特化したパッケージ製品提供サービスです。元自治体職員の知見を活かし、特有の業務に対応するパッケージを用意しているため、導入後すぐにご利用いただけます。

カンタンマップについて

ジチタイ39についてはこちら :https://service.joyzo.co.jp/jichitai39/

あっとクリエーション株式会社が提供する、kintone上のデータと地図情報をシームレスに連携させるツールです。現場での位置情報や写真の登録、リアルタイムな地図上での見える化を実現し、現場力を最大化します。

あっとクリエーション株式会社について

カンタンマップについてはこちら :https://kantanmap.jp/service/kantanmapplugin/

設立：2007年10月

代表者：黒木 紀男

概要：「地図の相談だったら、あっとクリエーション」

自社の顧客地図を作ってみたい、自社が管理する物件の場所を地図化したい、点検すべき施設の箇所を地図化したいなど、地図活用に関わるご相談はあっとクリエーションへ。

URL：https://www.at-creation.co.jp/

株式会社ジョイゾーについて

企業名：株式会社ジョイゾー

設立：2010年12月

代表者：代表取締役社長 四宮 靖隆

概要：kintoneに特化した業務改善開発のスペシャリストを擁し、アジャイルな開発アプローチでビジネス変革をもたらします。

URL：https://www.joyzo.co.jp/