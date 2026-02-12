[マリメッコ]柔らかなライトブルーのストライプとUnikkoが調和する新作ホームコレクションが登場。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、柔らかなライトブルーのストライプとUnikkoが調和する、穏やかなデザインの新作ホームコレクションが登場。全国のマリメッコストア、日本公式オンラインストアにて2月20日(金)より販売を開始します。

本コレクションは、ヴォッコ・エスコリン＝ヌルメスニエミ(Vuokko Eskolin-Nurmesniemi)がデザインしたガレリア(Galleria)と、マイヤ・イソラ(Maija Isola)によるウニッコ(Unikko)が穏やかに調和し、ベッドルームやバスルームを彩ります。

遊び心あふれるデザインで、毎日の暮らしに欠かせない特別なアイテムをお届けします。毎日に小さな楽しさを添えるアイテムが揃い、日々のルーティーンを心地よく過ごせる暮らしを提案します。

Unikko 50×60cm ピローケース \6,820Unikko 150×210cm デュベカバー \34,100

Unikko 73×74cm バスマット \16,500Galleria スリッパ \16,500（オンライン限定）Galleria バスローブ \59,400（オンライン限定）Unikko 180×200cm シャワーカーテン \27,500 （オンライン限定）

Galleria 30×50cm ゲストタオル \7,260 （オンライン限定）Galleria 50×100cm ハンドタオル \12,100 （オンライン限定）

販売開始日

2026年2月20日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。