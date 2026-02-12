【果実屋珈琲】ご馳走サンド「厚切りロースかつ」や「自家製ティラミス 季節のフルーツ添え」など新商品を販売

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が、運営する『果実屋珈琲』は、グランドメニューを2026年２月12日(水)よりリニューアルします。

リニューアル後のメニューでは、シェアにおすすめの「フレッシュ野菜とパストラミのサラダ」や、食べ応えのある厚切りジューシーなご馳走サンド「厚切りロースかつ」、お店で仕込む「自家製ティラミス 季節のフルーツ添え」など、お食事メニューからデザートまで新商品をお楽しみいただけます。

※仕入れ状況によって、販売内容が変わる場合がございます

新商品について(抜粋)

「厚切りロースかつ」(４P) 1,380円(税込1,518円)

「フレッシュ野菜とパストラミのサラダ」 790円(税抜869円)

「本日のご馳走サンド」 1,180円(税込1,298円)

「自家製ティラミス 季節のフルーツ添え」 890円(税込979円)

「果実屋フルーツロールケーキ」 790円(税込869円)

『果実屋珈琲』について

厳選した四季折々のフルーツをふんだんに使ったサンドイッチやデザートが自慢の郊外喫茶店です。珈琲鑑定士がお食事とのマリアージュをイメージした「果実屋ブレンドコーヒー」は、4種類のアラビカ種の豆をそれぞれ焙煎した後に、アフターブレンドで合わせた、フルーツのデザートを引き立てる香りと味わいです。

フルーツは、その日に一番良いものを選んで出荷してもらい、熟成が足りないフルーツは、お店でさらに追熟してからお出しするこだわりです。

また、「旬果実」を使用したメニューを季節ごとにご用意しており、パフェやサンドイッチなどで、今だけの味を存分にお楽しみいただけます。

毎朝お店で焼き上げるサンドイッチに使用する食パンは、国産小麦の湯ごね生地を使うことで、しっとりとした食感にし、フルーツサンドに合わせ、甘さは控えめに仕上げています。店内ではお好みのサンドイッチを二切れずつ「ハーフ&ハーフ」でお選びいただけます。「フルーツミックスサンド」と「名物 かにサラダサンド」など、ご自由に組み合わせてお楽しみください。

この他にも、特注の移動式ワゴンから、お客様の目の前で仕上げる「果実屋 生絞りモンブラン」や、丸一日漬け込んでからじっくりふっくらと焼きあげたフレンチトーストなど、こだわりのデザートをご用意しております。

木をふんだんに使った和モダンを楽しむ広々とした開放感のある店内やテラス席で、日常の中にあるちょっとした贅沢な時間をお過ごしいただけます。

『果実屋珈琲』では、10時から18時の間ショップコーナーにて、コーヒーやサンドイッチ、フルーツゼリー、食パンなどをご購入いただけます。

■『果実屋珈琲 調布深大寺店』

・住所：東京都調布市深大寺東町１-１-１

・電話：042-452-8868

■『果実屋珈琲 国分寺店』

・住所：東京都小金井市貫井北町５-13-31

・電話：042-313-9161

■『果実屋珈琲 杉並上井草店』

・住所：東京都杉並区上井草３-７-２

・電話：03-6913-6761

■営業時間

８:00-18:00(カフェLO.17:30)

■果実屋珈琲公式WEBサイト：https://www.kajitsuyacafe.jp/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内787店舗(うち直営528店舗、FC259店舗)、海外95店舗(2026年１月31日現在)



企業サイト:https://www.monogatari.co.jp/