マンション向けDXソリューション「アプリStation」の各種機能を単体提供開始

株式会社ファミリーネット・ジャパン

株式会社ファミリーネット・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：浜西豊、以下「FNJ」）は、マンション向けDXソリューション「アプリStation（特許第7451381号）」について、各機能の単体提供を開始することをお知らせします。マンションのオーナー・居住者向けアプリやWEBサイトと、アプリStationを連携させることで、既に提供を開始しているシステムにAIチャット・お知らせ配信・日程調整などの機能を追加いただけます。

■機能１. AIチャット

アプリStationのAIチャットは、各マンションの規約に合わせて最適化された回答が可能です。共用施設の予約方法や駐車場の申し込み、物件毎に異なる運用にも対応した回答を提供します。また、「申し込み書類を投函しておいてほしい」「折り返しの電話が欲しい」等の伝言受付にも対応しているため、デジタルで代替しにくい業務においても一次受けをAIチャットでカバーすることで、業務負荷の削減に最大限貢献します。

オーナーや居住者からの問合せに的確に回答することで、利便性の向上のみならず、管理会社からも「問い合わせ対応にかかる時間が格段に減った」とのお声をいただいています。

■機能２. お知らせ配信

マンション・部屋番号・ユーザー属性（オーナー・賃借人）を指定して、お知らせを配信できます。配信時に登録済みのメールアドレス宛に通知メールを送ることも可能です。さらに、既読状況や既読時刻も管理画面上からご確認いただけます。一斉周知から住戸別のピンポイントなご連絡、書類の控えのデータ送付まで、幅広いシーンでお使いいただけます。

■機能３. イベント日程調整

引渡し前後の説明会・内覧会・点検・工事立会いなどの出欠管理や日程調整をWEBやアプリ上で受け付けることが可能です。担当者数に応じた予約枠を日程ごとに設定することで、特定の希望日への予約の偏りを防ぎ、個別の調整や連絡作業を削減できます。

FNJは今後も、マンション向けDXソリューションの拡充を通じて、既に運用開始中のマンション向けアプリとの連携も可能とすることで、デベロッパーの皆さまの業務効率化に貢献してまいります。

［アプリStationについて］

「毎日をもっと便利にする機能すべて」をワンストップでご提供するマンション特化型のDXサービスです。（特許第7451381号）

https://app-station.jp/