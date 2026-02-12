お肉とフルーツの祭典！NewDays「九州沖縄フェア」開催

株式会社JR東日本クロスステーション- 株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー（所在地：東京都渋谷区／カンパニー長：高橋 徹）は、運営する「NewDays」「NewDays KIOSK」において、毎年ご好評いただいている「九州沖縄フェア」を 2月17日（火）から3月16日（月）の期間で開催いたします。- 今回のフェアでは、「お肉とフルーツの祭典！」と題し、雄大な自然に育まれた“お肉”と“フルーツ”を主役に、九州・沖縄の恵みをお届けします。NewDaysが自信をもっておすすめする各県自慢のご当地グルメやコラボ商品など、190種類以上のフェア商品を販売いたします。- フェア期間中、「九州沖縄フェア」対象商品1品以上を含む、700円（税込）以上ご購入のレシートに発行されるIDでご応募いただく「九州・沖縄ご当地満喫プレゼントキャンペーン」を実施するほか、NewDaysアプリでは、「九州沖縄フェア」商品をおトクにゲットできるキャンペーンを実施いたします。

概要

- 実施期間2026年2月17日（火） ～3月16日（月）- 実施箇所NewDays・NewDays KIOSK 全店舗- 特設サイト（2月17日開設）https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/nd-kyusyu-okinawa26- 主なおすすめ商品⑴イチ推し！ “お肉”商品と “フルーツ”商品⑵佐賀県産「さがびより」使用おにぎり⑶沖縄黒糖とのコラボ商品⑷ヨーグルッペとのコラボ商品※ヨーグルッペは南日本酪農協同株式会社の登録商標です⑸各県自慢の “うまいもの”- 期間中に実施するキャンペーン⑴対象商品1品以上を含む、700円（税込）以上ご購入のレシートに発行されるIDでご応募いただく 「九州・沖縄ご当地満喫プレゼントキャンペーン」を実施。⑵ NewDaysアプリでは、「九州沖縄フェア」商品をおトクにゲットできるキャンペーンを実施。

主なおすすめ商品

⑴イチ推し！ “お肉”商品と “フルーツ”商品

“お肉”商品

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手で販売霧島黒豚ベーコンのB.L.T.サンド

2月17日発売 380円

霧島黒豚のショルダーベーコンの旨味、シャキシャキ食感のレタス、フレッシュトマトが楽しめるB.L.T.サンドです。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手で販売手巻豚焼肉おにぎり(九州産黒豚使用)

2月24日発売 210円

九州産黒豚を、甘じょっぱいにんにく風味のたれで味付けた、焼肉おにぎりです。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手で販売大分の味！とり天弁当

2月17日発売 660円

大分県のご当地グルメ「とり天」が味わえるお弁当です。ご飯の上に博多明太子と阿蘇高菜をトッピングしました。

炭火焼鶏風 おつまみサラダ

2月24日発売 315円

宮崎名物の鶏炭火焼きをイメージしたおつまみサラダです。こんがり焼いたチキンと塩だれ味のキャベツを合わせました。

チキン南蛮バーガー

2月24日発売 238円

宮崎県のご当地グルメ「チキン南蛮」をイメージしたバーガー。バンズに大分県産かぼすの果汁を使用した南蛮漬けのたれで味付けしたチキンカツを挟み、タルタルソースをトッピングしました。

平焼き鹿児島黒豚カレーパン

3月10日発売 155円

鹿児島黒豚カレーフィリングを包んで粉チーズをトッピングして平焼きにしました。

“フルーツ”商品

マンゴークリーム大福

2月17日発売 195円

沖縄県産マンゴーピューレを使用したマンゴーソースとマンゴークリームを大福生地で包みました。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟で販売いちごのムースクレープ（福岡県産あまおう苺のピューレ入りジャム）

2月17日発売 198円

クレープにあまおう苺ジャムを使用した苺のムースとスポンジ、苺ジャム、ホイップを入れ包みました。

熊本肥後グリーンメロンパン

2月17日発売 165円

高い糖度が特徴の熊本県産「肥後グリーンメロン」のメロンクリームとホイップクリームが入ったもちっとした食感のメロンパンです。

和栗あん＆ホイップパイ

2月24日発売 160円

パイ生地で熊本県産和栗のペースト入り栗味餡を包み三角形に焼き上げ、ミルク味ホイップを注入しました。

サーターアンダギー 沖縄パイン味

2月24日発売 198円

一口サイズで食べやすい、パイン風味のサーターアンダギーです。沖縄県産パイナップルの爽やかな甘みと風味が特徴です。4個入り。

沖縄県産シークヮーサーのチーズケーキ

2月24日発売 298円

沖縄県産シークヮーサーのエードを使用したチーズケーキに、シークヮーサーのナパージュをかけました。

⑵佐賀県産「さがびより」使用おにぎり

いくら本膳(R)醤油仕込みと昆布入りだしご飯おにぎり

2月17日発売 310円

大粒で上品な味わいのいくら醤油漬けを、北海道産昆布を使用した昆布だしご飯で包みました。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅で販売

紅鮭おにぎり～大分県産かぼす胡椒風味～

2月17日発売 285円

熟成して旨味を閉じ込めた天然の紅鮭に、大分県産のかぼす胡椒を合わせました。かぼすの香りと紅鮭の旨味がマッチしたおにぎりです。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手で販売

具たっぷり とろたくおにぎり～本まぐろ入りねぎとろ使用～

2月17日発売 270円

本まぐろ入りのねぎとろと、たくあんを合わせた具たっぷりのおにぎりです。

（本まぐろは製品のまぐろ中50％使用）

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅で販売

⑶沖縄黒糖とのコラボ商品

⑷ヨーグルッペとのコラボ商品

⑸各県自慢の “うまいもの”

期間中に実施するキャンペーン

⑴ 九州・沖縄ご当地満喫プレゼントキャンペーン！

応募方法

キャンペーン期間中にNewDays・NewDays KIOSKで「九州沖縄フェア」対象商品1品以上を含む、700円（税込） 以上ご購入のレシートに発行されるIDを1口として、レシートに印字されているQRコード(R)またはURLよりご応募ください。

※700円（税込）以上のお買い物には、一部対象外商品がございます。

また、商品の無料引換・値引き・割引実施時は無料引換・値引き・割引等が反映された後の合計金額が対象となります。

詳しくはホームページをご確認ください。

レシートID発行期間 2026年2月17日（火）～3月16日（月）

応募締切 2026年3月17日（火）

⑵NewDaysアプリでおトクなクーポンをGET！

１.NewDaysアプリに登録したSuica・PASMOで、フェア対象商品を買うと貯まるスタンプを集めると10%引きクーポンがもらえる！

NewDaysアプリに登録したSuica・PASMOで「九州沖縄フェア」対象商品をご購入いただくと、アプリのスタンプが1商品につき1個貯まります。スタンプが5個貯まると、次回のお買い物の際に使用できる10%引きクーポンへ交換いただけます。クーポンは発行から7日間ご利用いただけます。

詳しくはNewDaysアプリをご確認ください。

※事前にNewDaysアプリの会員登録と、アプリにSuica・PASMOのID番号の登録が必要です。

※一部10％引きクーポン使用対象外商品がございます。

２.JRE POINTお試しクーポンでフェア商品をおトクにGET！

NewDaysアプリと連携したJRE POINTをご利用いただくと、「九州沖縄フェア」対象商品を、商品の価格よりおトクなポイント数でJRE POINTお試しクーポンへ交換いただけます。

詳しくはNewDaysアプリをご確認ください。

※事前にNewDaysアプリとJRE POINTを連携する必要があります。

※クーポン交換時にポイントが消費されます。

NewDaysについて

○NewDaysとは

株式会社 JR 東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営するコンビニエンスストアで、「行きも、帰りも、いつも近くに。」をテーマに、日常（朝、昼、夜）に寄り添った魅力ある商品・サービスを提供します。新たなオリジナル商品ブランド「ニュータス」など、 NewDaysならではの独自の品揃えで、お客さまの日常をサポートしていきます。

NewDaysの平均日販 749千円（2025年 3 月末時点）

「日経MJ 2024 年度コンビニ調査」1店あたり平均日販ランキング第一位

・営業時間が1 日 14 時間以上

・売り場面積30 平方メートル 以上 250 平方メートル 未満

○エキソト出店続々！

エキナカコンビニの代名詞NewDaysがエキソトに拡大中！

ニュータスについて