【埼玉県】「近いがうまい埼玉産」農産物フェア-第3弾 「日本一おいしい埼玉いちご」をお届けします

埼玉県

埼玉県では、恵まれた自然条件と大消費地である首都圏の中央に位置するという「地の利」を生かし、多彩な農業生産が行われていることから、「近いがうまい埼玉産」をキャッチフレーズに掲げています。

埼玉県産農産物の魅力を広く発信するため、首都圏の百貨店、量販店において、「近いがうまい埼玉産」農産物フェアの第3弾として「いちご」をPRします。

１ 第3弾「近いがうまい埼玉産」農産物フェアの概要

第3弾は全国唯一の「プレミアムいちご県」である本県が誇る「日本一おいしい埼玉いちご」ほか旬の農産物をPRします。野菜・果物の専門家である「野菜ソムリエ」等が、埼玉県産農産物の魅力をお伝えしながら、下記の店舗で試食販売を実施します。

＜実施店舗一覧＞

また、2月14日（土曜日）サンフレッシュ高島屋玉川店では、「埼玉わっしょい大使」による店頭でのＰＲも行います。

埼玉県産農産物PR大使「埼玉わっしょい大使」

販売予定の農産物（いちご「あまりん」）

２ その他

各店舗への取材を希望される場合は、店舗側と調整を行いますので、担当まで御連絡ください。

※なお、店舗からのご意向で、イオン各店での取材はご遠慮ください。