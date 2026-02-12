《お知らせ》セントレア様とインバウンドセミナーを開催します

写真拡大

株式会社アクアリング・グローバルストラテジー

中部エリアを訪れる外国人旅行者とはどのような人たちなのか？ 地域の実情に即したインバウンド誘客に向け、外国人旅行者の特徴や旅行スタイルを理解した上で、各地域が連携して情報を発信し、コンテンツの造成や販売へとつなげていくことが重要です。本セミナーでは、ExpediaやKKdayといったグローバルOTAの担当者を登壇者に迎え、中部エリアのインバウンド誘客施策のヒントを探ります。



■イベント概要


日時：2026年3月12日（木）14:30～16:00（14:00受付開始）


会場：ウィンクあいち　903会議室


（名古屋市中村区名駅4-4-38 9階）


※ 遠方からの参加者様に向けて、オンラインによる同時配信も実施します。


参加費：無料


定員：80名


対象者：中部地域の自治体・地域の観光協会関係者様、その他のインバウンド関係者様


主催：中部国際空港株式会社、株式会社アクアリング・グローバルストラテジー



■ プログラム内容


14:30～ 「セントレアから見るインバウンド」


中部国際空港株式会社　森 勇樹



14:45～ 「データで読む訪日需要と地域戦略」


エクスペディアホールディングス株式会社　上田 真帆



15:05～ 「OTAを使ったインバウンド誘客の基本」


株式会社KKDAY JAPAN／株式会社アクティビティジャパン　小作 太亮



15:25～ 「中部エリアの広域プロモーションの具体施策事例の紹介」


株式会社アクアリング・グローバルストラテジー　長崎 亮



15:45～ 質疑応答・名刺交換 等



■ お申し込み方法（締切：2026年3月10日［火］）


Webフォームからのお申し込み


https://forms.office.com/r/WtekFietNz


※ オンラインでのご参加の場合もお申し込みが必要です。



■ お問い合わせ先


株式会社アクアリング・グローバルストラテジー（担当：熊谷）


TEL：070-6647-9096


メール：kumagai-takuya@aquaring-gs.co.jp