《お知らせ》セントレア様とインバウンドセミナーを開催します

株式会社アクアリング・グローバルストラテジー

中部エリアを訪れる外国人旅行者とはどのような人たちなのか？ 地域の実情に即したインバウンド誘客に向け、外国人旅行者の特徴や旅行スタイルを理解した上で、各地域が連携して情報を発信し、コンテンツの造成や販売へとつなげていくことが重要です。本セミナーでは、ExpediaやKKdayといったグローバルOTAの担当者を登壇者に迎え、中部エリアのインバウンド誘客施策のヒントを探ります。

■イベント概要

日時：2026年3月12日（木）14:30～16:00（14:00受付開始）

会場：ウィンクあいち 903会議室

（名古屋市中村区名駅4-4-38 9階）

※ 遠方からの参加者様に向けて、オンラインによる同時配信も実施します。

参加費：無料

定員：80名

対象者：中部地域の自治体・地域の観光協会関係者様、その他のインバウンド関係者様

主催：中部国際空港株式会社、株式会社アクアリング・グローバルストラテジー

■ プログラム内容

14:30～ 「セントレアから見るインバウンド」

中部国際空港株式会社 森 勇樹

14:45～ 「データで読む訪日需要と地域戦略」

エクスペディアホールディングス株式会社 上田 真帆

15:05～ 「OTAを使ったインバウンド誘客の基本」

株式会社KKDAY JAPAN／株式会社アクティビティジャパン 小作 太亮

15:25～ 「中部エリアの広域プロモーションの具体施策事例の紹介」

株式会社アクアリング・グローバルストラテジー 長崎 亮

15:45～ 質疑応答・名刺交換 等

■ お申し込み方法（締切：2026年3月10日［火］）

Webフォームからのお申し込み

https://forms.office.com/r/WtekFietNz

※ オンラインでのご参加の場合もお申し込みが必要です。

■ お問い合わせ先

株式会社アクアリング・グローバルストラテジー（担当：熊谷）

TEL：070-6647-9096

メール：kumagai-takuya@aquaring-gs.co.jp