インドネシア国内2拠点目となる「Starchild Daycare & Preschool Pakubuwono 」を2月3日（火）にオープン

ヒューマンホールディングス株式会社

ヒューマンアカデミー株式会社の事業子会社で保育事業を展開するヒューマンスターチャイルド株式会社（本社：横浜市、代表取締役：川下 裕左、以下「当社」）は、ヒューマンホールディングス株式会社の子会社であるPT. HUMAN CITA ANANDA（本社：インドネシア・南ジャカルタ市、以下「HCA社」）が、インドネシア国内で2拠点目となる保育施設「Starchild Daycare & Preschool Pakubuwono」（以下「当園」）を、2026年2月3日（火）に開園したことをお知らせいたします。

また、開園に先立ち2月2日（月）には現地にてオープニングセレモニーを、２月７日（土）にはオープンイベントを行い、現地関係者や入園予定のご家族にお披露目を行いましたことをご報告いたします。

当園は、これまでにインドネシア現地で提供してきた日本式のきめ細やかな保育ノウハウに加え、新たに「モンテッソーリ教育」の要素を取り入れたハイブリッドな教育カリキュラムを展開いたします。

【本件のポイント】

- 2026年2月3日にインドネシア・南ジャカルタ市「パクボノエリア」に直営２号園を開設- 「日本式保育」×「モンテッソーリ」のハイブリッドな教育カリキュラムを導入- 今後、インドネシアをはじめとした東南アジアにて「日本式保育」の普及をめざす

【開設の背景】

HCA社は、2018年にインドネシア1号園を開設以来、日本国内で培ったきめ細やかな保育ノウハウと、現地の文化を融合させた保育サービスを提供してまいりました。 経済成長と共に教育への関心が高まるインドネシアにおいて、日本式の「質の高い幼児教育」「安心・安全な保育環境」へのニーズは年々高まっています。これに応えるため、この度パクボノエリアに待望の2号園を開設する運びとなりました。

【2月2日オープニングセレモニーの様子】

開園前日となる2月2日、新園舎にてオープニングセレモニーを開催いたしました。 当日は、教育文化省、女性福祉省の関係者様をはじめ、多くの皆様にご来場いただきました。

セレモニー： テープカットを行い、新たな園の門出を祝いました。

【「Starchild Daycare & Preschool Pakubuwono」の特徴】

1. モンテッソーリ教育要素の導入：現在運営中のインドネシア1号園で評価をいただいている「日本式保育」を中心としたカリキュラムをベースに、子どもの「自己教育力」を育むモンテッソーリ教育の要素を新たに加えます。

［教具と環境］: 年齢や発達段階に合わせたモンテッソーリ教具を配置し、子どもが自発的に活動を選べる環境（整えられた環境）を提供します。

［自立心の育成］: 「自分でできた」という達成感を積み重ねることで、自己肯定感と自立心を養います。

2. 安心の日本式運営とホスピタリティ：1号園と同様、日本国内で長年の保育実績を持つ「スターチャイルド」の安全基準と運営管理ノウハウを適用します。衛生管理の徹底はもちろん、子ども一人ひとりに寄り添う丁寧な関わりを重視し、保護者が安心して預けられる環境を実現します。

3. 最適な立地環境（パクボノエリア）：2号園が位置するクバヨラン・バル（Kebayoran Baru）のパクボノエリアは、ジャカルタ市内でも特に治安が良く、緑豊かな環境です。一軒家タイプの広々とした園舎で、子どもたちがのびのびと過ごせる空間を確保しています。

【施設概要について】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2011_1_bb7b84a9d858fd8289806a943ca1f1c3.jpg?v=202602120251 ]

【施設概要について】

■インドネシア

Starchild Daycare & Learning Center

所在地：Jl. Prof. DR. Satrio No.43 7, RT.7/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

対象年齢：3ヵ月～6歳

定 員：60名

運営時間：月～金 8:00～17:30

URL：https://humanstarchild.com/company-indonesia/

■マレーシア

Human Starchild Care Centre

所在地：L1-68B Mitsui Shopping Park Lalaport, No.2,Jalan Hang Tuah,55100 Kuala Lumpur, Malaysia

対象年齢：1歳～4歳

定 員：45名

運営時間：月～金 8：30～18：00

URL：https://humanstarchild.com/company-malaysia/

■「ヒューマンスターチャイルド」とは

2004年に横浜市青葉区で認可保育所「スターチャイルド 江田ナーサリー」開園を皮切りに「スターチャイルド」のブランドで保育所の需要がある横浜市、川崎市、さいたま市の3市、2023年4月には東京都港区、中野区に認可保育所を開園。認可保育所を42園運営するほか、首都圏エリアで事業所内保育所11園を受託運営しています（2025年4月1日現在）。デザイン性の高い施設や食材にこだわった給食など、安全で工夫を凝らした保育環境が特長です。

2024年4月より、学童保育事業へ参入。文京区都型学童≪スターチャイルド学童クラブ千駄木校≫、2025年４月には千代田区≪スターチャイルド学童クラブ和泉橋≫開校。横浜市内では、金沢区釜利谷小学校、神奈川区斎藤分小学校、港南区芹が谷南小学校における放課後キッズクラブの運営を受託しています。

さらに、2025年５月より「こどもサポート広場minatos綱島店（横浜市港北区）・白楽店（横浜市神奈川区）」、2025年12月1日より「こどもサポート広場minatos宮崎台店（川崎市宮前区）」にて、児童発達支援・放課後等デイサービス事業も展開しております。

また、インドネシアやマレーシアなど海外展開を進め、日本式保育のノウハウを活かした保育サービスをグループ会社を通じて提供しています。2025年12月には、インドネシア国営建設大手 PT Wijaya Karya（Persero）Tbk における企業内保育所の受託運営をモデルケースとして PT. HUMAN CITA ANANDA が受託。現地の文化を尊重しながら、日本で培った保育ノウハウを活かし、インドネシア国内での企業内保育所事業の拡大と子育て支援に取り組んでまいります。

●ヒューマンスターチャイルド ウェブサイト：https://www.starchild.jp/

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組んでまいります。各事業のリソースを活用し、深刻化する国内の労働人口減の課題解決に向け、より一層、努めてまいります。

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。SDGsへの貢献を通じて、より良い社会づくりに貢献していきます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

ヒューマンスターチャイルド株式会社 会社概要

●代表者：代表取締役 川下 裕左

●所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1第6安田ビル5階

●設立：1994年6月

●資本金：9,000万円

●URL：https://www.starchild.jp/(https://www.starchild.jp/)

ヒューマンアカデミー株式会社 会社概要

●代表者：代表取締役 今堀 健治

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿プライムスクエア1階

●設立：2010年4月

●資本金：1,000万円

●URL：https://manabu.athuman.com/