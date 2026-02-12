“ものづくりの心臓部” 名古屋から、現場DXを加速する最先端技術が出展「第3回 現場DX EXPO」2026年2月25日（水）から3日間開催！

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年2月25日（水）～27日（金）、ポートメッセなごやで、140社*¹が出展する中部地方最大級のDX総合展「Japan DX Week【名古屋】2026」内にて、「【名古屋】第3回 現場DX EXPO」を開催いたします。

名古屋・中部圏は、日本を代表するものづくりの一大集積地であり、愛知県の製造品出荷額は長年全国1位を維持する“ものづくりの心臓部”です。一方、中部経済産業局の調査（2025年12月期）*²によると、東海地域企業の人手不足感は高止まりし、中小企業においては、規模や人材状況に応じた段階的なDX推進が求められています。こうした背景のもと、本展はAIをはじめとするデジタル技術で「現場（デスクレス）」の生産性・安全性・働き方を変えるためのソリューションを一堂に集め、名古屋から全国の現場DXを加速します。

また、今回は特別企画「製造業DXスタートアップパビリオン」も開催。STATION Ai株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：佐橋 宏隆）の協力のもと、製造業向けAI／ロボティクス等の新興企業が、実装事例とともに出展します。

公式ホームページはこちら :https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/deskless.html

*1 出展社数は最終見込みであり、開催時には増減の可能性があります。また、出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含みます。

*2 出典：中部経済産業局「東海地域の地域経済産業調査［2025年12月期］」（2026年1月21日発表）(https://www.chubu.meti.go.jp/a51chosa/data/tokaikeizaichosa202512.pdf)

注目の出展製品（一部抜粋）

ヒューマノイドロボットを“現場稼働”に

高度な動作制御・知能処理を備えたヒューマノイドロボットの導入から運用までトータルで支援します。「自社用途に合わせた制御が難しい」「動作精度や安全性の検証方法がわからない」といった課題に対し、ポケット・クエリーズはXR・AI・ロボティクス技術を融合した実装力で解決します。

社名：株式会社 ポケット・クエリーズ

監視の限界を、AIが超える

Scylla AIは、米国Scylla社が開発した既存の防犯カメラを高度なAIセキュリティシステムへと進化させる映像解析ソリューションです。最大の特徴は、独自のAIアルゴリズムによる「誤報（フォルス・アラーム）の劇的な削減」です。＜主な機能と活用シーン＞ 侵入検知（IDS）／顔認証・追跡／煙・炎検知

社名：株式会社 全日警

ウェアラブルAIによる現場DX

東大発ベンチャーであるフェアリーデバイセズ株式会社が設計・開発した首掛け型ウェアラブルデバイス「THINKLET」の実機展示のほか、遠隔支援向けのビデオ会議接続サービス「LINKLET」によるMicrosoft Teams/Zoomとの接続性等をご体感いただけます。

社名：フェアリーデバイセズ株式会社

（同時開催展の製品を含む、2026年2月9日現在の内容）

カンファレンスを同時開催（一部抜粋）

建設業の進めるDX「競争」から「共創」へ

2026年2月25日（水）｜12:00 - 13:00

株式会社竹中工務店 専務執行役員

技術・デジタル統括 ・構造設計担当 村上 陸太 氏

建設業界は3K（危険・きつい・汚い）のイメージから就業者不足と高齢化が進行しています。その解決策としてDX導入が期待されていますが、建設業特有の性質により困難を極めていました。この課題解決のため、2021年に「建設RXコンソーシアム」を設立。現在300社超が参画し、業界の革新と魅力向上を推進しています。本講演では、同コンソーシアムが進める建設業DXの取り組みを、竹中工務店の事例も交えながら紹介します。

生成AIｘロボティクス

2026年2月25日（水）｜16:00 ～16:45

株式会社デンソー トヨタソフトウェアアカデミー

研究開発センター シニア・アドバイザー 成迫 剛志 氏

既に多くの企業が生成AIのインパクトの大きさに気づき、様々な取り組みを行っています。また、AIxロボットの取り組みも盛んです。本講演では、生成AIとロボティクスの掛け合わせの意義と可能性、そしてものづくりの現場への導入検討についてご紹介します。

都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。

展示会基本情報

工場などの生産現場、建設・工事現場、インフラ、倉庫など、様々な「現場」で働く人々の業務や働き方をDXする展示会です。

【展示会概要】

展示会名：【名古屋】第3回 現場DX EXPO

（Japan DX Week【名古屋】内）

Japan DX Week【名古屋】構成展：

AI・業務自動化 展/社内業務DX EXPO/

データドリブン経営 EXPO/営業DX EXPO/

デジタルマーケティング EXPO

同時開催展：Japan IT Week【名古屋】

会期：2026年2月25日（水）～27日（金）10:00～17:00

会場：ポートメッセなごや 第1展示館

主催：RX Japan合同会社

HP：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/