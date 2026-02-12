AVILEN、画像処理AIと生成AIを活用した設備設計図面読み取り支援ソリューションを提供開始

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、大規模設備を扱う企業における設備設計図面の読み取り業務を効率化するため、画像処理AIと生成AIを活用した図面読み取り支援ソリューションの提供を開始しました。

設備設計や調達の現場では、図面を正確に読み取り、必要な情報を整理・活用することが求められています。一方で、図面点数や情報量の増加により、作業負荷の増大や業務の属人化が課題となるケースも少なくありません。

本ソリューションは、こうした現場課題に対し、設計図面の確認や情報抽出といった業務を、より効率的に行える仕組みを提供します。図面フォーマットや記載方法の違いにも対応できるよう、入力ルールを最小限に抑えた設計とし、複数プロジェクトへの柔軟な展開を可能としています。

◆背景

設備設計や調達業務の現場では、設計図面をもとに、必要な機器や部材を確認し、情報を整理・活用する業務が日常的に発生します。

一方で、プロジェクトの大規模化・複雑化に伴い、図面点数や情報量が増加することで、以下のような課題が生じています。

- 読み取りや確認作業に多くの工数を要する点- ダブルチェックや修正対応が発生しやすい点- 業務の属人化による品質のばらつき

こうした背景を踏まえ、AVILENは、現場業務に即した形でAIを活用し、設計図面の読み取り業務を効率化するソリューションの提供を開始しました。

◆ソリューションの特長

◆今後の展望

- 画像処理AIと生成AIを活用した設備設計図面の自動解析機能- 図面フォーマットや記載ルールの違いに柔軟に対応可能な設計- 読み取りが難しい箇所についても、少ない工数で修正可能な運用設計- 将来的な対象範囲拡張を見据えたスケーラブルなシステム構成

本ソリューションは、すでに一部の企業において先行導入が進んでおり、図面読み取り業務における工数削減や業務効率化に向けた取り組みが進められています。

AVILENは今後、こうした先行導入の知見を活かしながら、さらなる精度向上や対応範囲の拡張を進めるとともに、現場で“使われ続ける”AIソリューションとしての進化を図ってまいります。

画像処理AIと生成AIを組み合わせた実践的なAI活用を通じて、企業の業務高度化とDX推進を継続的に支援してまいります。

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約950社の企業（2025年6月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。