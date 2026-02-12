アンドパッド、建設業界のAI活用実態を独自調査

株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田武夫、以下アンドパッド）は、建設業界のAI活用の実態に関して建設業従事者2,000名の方を対象に独自調査を行いました。その結果、建設業従事者の方のAI活用は３割程度でした。活用目的は、業務効率化だけでなく品質・安全管理の面でも活用が求められていることが明らかになりました。

調査の背景

建設業界では、深刻な人手不足や「2024年問題」に伴う労働時間の制限、さらに施工管理の高度化など、解決すべき課題が山積しています。昨今、これらの解決策として「AI」への期待が急速に高まっている一方で、「なにができるのか」「具体的にどう業務に活用できるのか」といった建設業界の業務に関するAI活用においては模索が続いています。



このような背景を受け、アンドパッドでは建設業界に従事する2,000名を対象に「AIの利用に関する実態調査」を実施しました。建設業従事者のAI利用度、目的、実際の利用内容とその満足度がわかる内容となっています。

調査結果

1.普段の業務でのAIの活用は、34.8%

回答者のうち、普段の業務でのAI活用は「積極的に活用」「試験的活用」と回答した方が34.8%、一方で「活用予定なし」と回答した方は47.3%でした。活用していると回答した人のうち、「毎日」「週に数回」利用していると約64%が回答しました。(図１・２)

建設業界内でのAI活用は、既に業務の一部として浸透している人がいる一方で、活用していない人が大半であることが示されました。

2.導入目的は「業務効率化」が最多、次いで「安定した施工品質」の観点も重視

AI導入の目的は、「省力化・作業効率化」39.7%、「人手不足への対応」33.8%となり業務効率化が最多であり、次いで「品質の安定化・ミス削減」30.3%、「技術・ノウハウの継承」21.3%、「安全性の向上・リスク低減」20.3%などが高くなっており「安定した施工品質」の観点も重視されています。(図３)

AIを導入する際に重要視する要素は、「現場と事務の両方で使える汎用性」27.9%と一番多く、次いで「図面・画像・帳票など建設特有データへの対応力」24.3%、「既存システムとの連携性」19.4%が続き、建設業の業務に沿うことが重要と考えられます。一方、「わからない」との回答も32.6%に上り、具体的な選定基準に迷う層の多さも浮き彫りとなりました。(図4)

3.「書類作成」に加え、「施工・安全管理」や「工程・進捗管理」といった建設特有の業務でも活用

「書類作成」というイメージのしやすいAI活用が36.8%と一番多く、「施工・安全管理」24.6%や「工程・進捗管理」24%といった建設特有の領域での活用が進んでいます。また、積算や設計、原価管理の領域でも約2割となっており、現場からバックオフィスまで様々な領域でAI活用が始まっています。(図５)

4.AIを活用する76.4%が「効果を実感」

AIを活用する人のうち76.4%が「効果を実感している」と回答しており、導入効果として「作業時間の削減」に関しては66%の人が実感しています。(図６)

次いで、「ミス・手戻りの削減」48.9%となっており、品質への貢献にも繋がっています。「人材育成」も24.8%の人が効果を実感しています。(図７)

5.AI導入・活用における課題は、社内での体制づくりと導入コスト

AI導入・活用における課題では、「社内ルールの未整備」20.4%や「導入コスト」20%が上位となりました。その一方で、「わからない」22.9%という回答がトップであり、AIの活用イメージが沸きにくい層が多いということもわかりました。(図８)

最後に

急速に広がるAI活用は、建設業界においても約３割の方が導入し、資料作成の効率化などに止まらず品質への貢献や人材教育においても効果がでていることが明らかになりました。一方で、AIにまだ取り組んでいない人や、活用のイメージが湧いていない層もまだ多く、二極化していることが明らかになりました。

今後もAIを活用する人・企業が増えることが予想され、その中でも「現場と事務の両方で使える汎用性」や「図面・画像・帳票など建設特有データへの対応力」など、建設業界特有の業務に活用できることが重要視されていることも明らかになりました。

AIの活用においては、自社のデータが収集できる仕組みがあることや活用できるデータが蓄積されていることなどAI-Readyな環境になっていることが重要です。特に、建設業界においては汎用的なAIには存在しない、図面等の独自の資料が膨大に存在しています。これらをデータとして蓄積できる業界特化型のプラットフォームを活用することで「施工・安全管理」や「工程・進捗管理」等でのAI活用の精度が向上します。

アンドパッドでは、今後もDX推進およびAIを活用した機能開発を迅速に行うとともにきめ細やかなサポートで、建設業界の課題解決を支援できるよう取り組んでまいります。

■ 建設業特化型AIプロジェクト「ANDPAD Stellarc」

ANDPAD Stellarc（アンドパッド・ステラーク）は、AIソリューション事業とAIプロダクト提供を両輪とし、建設業界の深刻な担い手不足や技術伝承の課題解決を目指すプロジェクトであり、AIモデルやプロンプト、ワークフローが高速に生まれ、学び合い、重なり合うことで、刻一刻と変化する現場に沿って進化する”群知能”の構想を具現化したAI基盤です。

現在、アンドパッドではAI戦略を共に推進するため、AIアルゴリズム開発やLLM活用を担うAIエンジニア、AIソリューション事業における営業の採用を強化しております。

■ ホワイトペーパーのご案内

本調査結果の詳しい内容をホワイトペーパーにまとめています。下記よりダウンロードください。

■ 調査概要

「建設業におけるAI利用実態調査」

・調査内容：建設業におけるAI利用の実態の把握

・調査方法：インターネット調査

・調査主体：株式会社アンドパッド

・調査時期：2025年12月

・調査対象：20～69歳の建設業従事者

・有効回答数：2,000件

調査データを引用する際は、引用元の明記をお願いいたします。

例：「建設業におけるAI利用実態調査」（2026年：アンドパッド https://andpad.jp/）

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数23.3万社、ユーザー数68.4万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。

※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

