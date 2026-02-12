インパクトホールディングス、社会テーマを戦略的にクリエイティブするワールドエッグスとの協業を深化し、約2,000社の顧客基盤に「完遂型・戦略コンサルティング」のビジネス展開を開始

インパクトホールディングス株式会社

消費財・流通小売業界におけるDXと現場実装力を強みとするインパクトホールディングス株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：寒河江 清人、以下 「インパクトホールディングス」 ） は、社会テーマを戦略的にクリエイティブする株式会社ワールドエッグス （本社：東京都港区、代表取締役：波房 克典、以下 「ワールドエッグス」 ） と両社の協業を深化し、ワールドエッグス独自の戦略設計ノウハウ 「イシューデザイン」 と、インパクトホールディングスグループが保有する顧客基盤および実装インフラを統合した、新たなビジネス展開を行います。

本協業の深化により、ワールドエッグスは 「第二創業」 として掲げる 「完遂型・戦略コンサルティング」 の社会実装を加速させます。インパクトホールディングスグループが保有する約2,000社のクライアントネットワークに対し、上流の戦略設計から現場実装までを一気通貫でつなぎ、社会実装します。

協業深化の骨子：戦略設計と社会実装インフラの同期

今回の協業深化は、ワールドエッグスの 「高度な戦略設計力」 および 「独自の知的・社会基盤」 と、インパクトホールディングスの 「圧倒的な市場接点・実装力」 をシームレスに結合し、クライアント企業の事業成長と社会課題の解決を同時に実現することを目的としています。

1. 2,000社の顧客基盤を対象とした 「戦略的コンサルティング」 の展開

インパクトホールディングスグループが長年築き上げた、消費財メーカー・流通小売をはじめとする約2,000社の多種多様なクライアント企業に対し、ワールドエッグスの 「イシューデザイン」 を用いた高付加価値なコンサルティングを提供。既存の顧客資産に対し、新たな成長エンジンとなる 「社会テーマ」 を注入し、価値の再設計を支援します。

2. プロジェクトの 「完遂」 を担保する一気通貫の体制構築

ワールドエッグスの戦略設計領域と、インパクトホールディングスの現場実装リソースを同期。戦略が現場で形骸化する課題を解消し、実店舗や地域コミュニティ等のリアルな接点での社会実装を着地させます。

3. 4つの領域における共創ソリューションの開発

社会課題 （Social） 、地域 （Regional） 、市場 （Marketing） 、文化 （Entertainment） の4領域において、両社のアセットを融合させた独自のパッケージソリューションを開発。インパクトホールディングスの営業・実装インフラを通じて、全国へスピーディーに展開し、事業のスケールメリットを最大化します。

代表コメント

インパクトホールディングス株式会社 代表取締役社長 寒河江 清人

「ワールドエッグスが持つ独自の戦略設計ノウハウは、インパクトホールディングスグループのクライアント企業に対し、既存の枠組みを超えた新たな成長機会を提供できるものと確信しています。上流の戦略設計と、インパクトホールディングスの現場実装力を統合することで、これまでにない価値創造を実現してまいります」

株式会社ワールドエッグス 代表取締役 波房 克典

「私たちが掲げる 『社会テーマを、戦略的にクリエイティブする』 という志を具現化するためには、実社会の隅々にまで届く強力なインフラが不可欠です。インパクトホールディングスとの協業深化による圧倒的な顧客接点に対し、私たちの戦略ノウハウをインストールし、景色が変わるまで 『完遂』 する。この強固なビジネス基盤の構築こそが、ワールドエッグスの第二創業の鍵となります」

本提携がもたらす事業的意義

- 収益機会の拡大 ： インパクトホールディングスの既存顧客 （約2,000社） へのサービス提供による、効率的な事業成長への期待。- 実装・納品体制の堅牢化 ： 全国規模のインフラを活用することで、大規模プロジェクトの確実な遂行を担保し、事業の安定性を向上。- クライアント企業へのROIの最大化 ： 戦略設計から社会実装までを物理的に統合することで、市場における 「目に見える成果」 を最短距離で創出。

株式会社ワールドエッグス 会社概要

社名 ： 株式会社ワールドエッグス

代表者 ： 代表取締役 波房 克典

設立 ： 2019年6月

本社所在地 ： 東京都港区赤坂2丁目14番4号 森崎ビル3F

事業内容 ： 「社会テーマを、戦略的にクリエイティブする」 を掲げ、独自の戦略設計ノウハウ 「イシューデザイン」 による社会実装を行う完遂型・戦略コンサルティングファーム

WebURL ： https://world-eggs.jp/

インパクトホールディングス株式会社 会社概要

社名 ： インパクトホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 寒河江 清人

設立 ： 2022年11月 （創業：2004年2月）

資本金 ： 100百万円 ※2024年1月4日現在

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

事業内容 ：

● アニメやマンガ、映画、ゲームなどの人気IPコンテンツの契約交渉からプロモーション戦略の企画立案、グッズやノベルティ製作・販売

● 販促・マーケティングの企画立案、デザイン、製作、物流等

● ラウンダー、試食販売、推奨販売、販売代行・店舗運営代行、BPO等

● デジタルサイネージやセルフオーダーシステムを中心としたIoT及びICT製品の企画、開発、製造、販売等

● マーケティングリサーチ

WebURL ： https://impact-h.co.jp/

お問い合わせ先

インパクトホールディングス株式会社 広報担当

TEL ： 03-5464-8321

E-mail ： pr@impact-h.co.jp

CONTACT ： https://impact-h.co.jp/contact/

コーポレートサイト ： https://impact-h.co.jp/

ショールーム・オンライン相談のご予約 ： https://impact-h.co.jp/service/showroom