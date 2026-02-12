スペースデータ、電子戦スタートアップのCYPHICと戦略的協業を開始

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤 航陽、以下スペースデータ）は、日本で唯一の電子戦スタートアップである株式会社CYPHIC（本社：東京都千代田区、代表取締役：長谷川 雄太、以下CYPHIC）と、電子戦分野を含む高度な安全保障・レジリエンス領域における情報技術ソリューションの開発および導入に関する協業の検討を開始します。

■協業検討の背景と目的

現代の安全保障環境において、物理的な破壊を伴わない「ノンキネティック戦闘」へのパラダイムシフトが起きています。特に、全球測位衛星システム（GNSS）信号を偽装して位置情報を誤認させる「スプーフィング（なりすまし）」や電波妨害といった電子戦の脅威は、ドローンや航空機運航、船舶運航、GNSS誘導砲弾、社会インフラに対して極めて深刻な影響を及ぼしています。

スペースデータは、衛星データと3D技術を駆使し、仮想空間での学習を可能にする「PROVIDENCE」をはじめとした統合技術基盤を保有。一方、CYPHICは日本で唯一の電子戦スタートアップとして、GNSSスプーフィング検知および電波源位置推定等の最先端技術を有しており仮想シナリオでのデジタルミッションエンジニアリングも手がけています。

CYPHICの有するGNSSスプーフィング検知、電磁波脅威分析・電子戦技術とスペースデータが有するデジタルツイン技術の親和性は高く、戦略的協業の検討を開始するに至りました。

本提携を通じて、スペースデータが提供する高精度なデジタルツイン空間を活用し、現実世界では困難な複雑な妨害パターンのシミュレーション試行回数を仮想空間上で劇的に増加させます。これにより、様々なシナリオでの電子戦の想定や、それらのシナリオに対するシミュレーションを経た革新的な安全保障ソリューションの実現を目指します。

■主な検討項目- 電磁波領域のデジタルツイン化とシミュレーション現実世界の地形・建物を再現したデジタルツイン上で、複雑な電磁波の伝搬や妨害の影響を可視化・分析する技術の検討- 自律的電子戦アルゴリズムの共同開発デジタルミッションエンジニアリングに立脚したCYPHICの電子戦技術Cobra-EWと、スペースデータの統合技術基盤「PROVIDENCE」を掛け合わせ、自律的な脅威の検知・識別、および迎撃・回避を行うアルゴリズムの共同開発を検討- 安全保障・レジリエンス領域における共同ソリューションの提供防衛省をはじめとする政府機関、および電力・鉄道・通信などの重要インフラ事業者に向けた、スプーフィング対策・妨害対抗技術の導入検討株式会社CYPHICについて

株式会社CYPHICは、「Cyber-Physical Intelligence」を掲げ、電磁波領域のセキュリティ確保を通じて、位置情報の安全性に貢献するテクノロジースタートアップです。

日本で唯一の電子戦スタートアップとして、スプーフィング対策や電磁波脅威分析の研究開発を行っています。主要製品であるコグニティブ電子戦装置「Cobra-EW」を活用して、ドローンやインフラに対する電磁的な脅威から社会を守るためのデジタルソリューションの提供を目指しています。さらに、国際的な技術連携を通じて、強固なサプライチェーンと電子戦エコシステムの構築に取り組んでいます。

社名：株式会社CYPHIC

代表：長谷川 雄太

所在地：東京都千代田区神田須田町一丁目１４番１号

事業内容：電子戦装置・システムの開発・販売、電磁波脅威分析およびコンサルティング

CYPHIC ホームページ： https://cyphic.inc/

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact