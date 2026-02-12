人気のYURT車中泊キットを北海道で初めて展示、販売

株式会社YURT

株式会社YURT（読み方：ユルト、本社：静岡県焼津市、共同代表：藁科憲佑・上田隼也、以下YURT）は、シエンタ専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」の取り扱い・販売を、トヨタモビリティ釧路株式会社（本社：北海道釧路市、代表：工藤健雄、以下トヨタモビリティ釧路）にて2026年2月13日(金)から開始します。デモ車両のご見学やキットの取り付けは、ご希望の店舗で対応可能です（要予約）。北海道でのVANLIFE ROOMKITの展示・販売は、今回が初めてです。

トヨタモビリティ釧路は、地域密着型のトヨタ販売店で、釧路市を中心に全11店舗を展開しています。北海道の中でも特に雄大な自然が楽しめる道東エリアにおいて、年々車中泊需要が高まっていることなどから、今回VANLIFE ROOMKITの取り扱いを開始するとともに、独占的販売権を取得しています。

VANLIFE ROOMKITは、乗用車の使い勝手はそのままに、いつでも簡単にバンライフスタイルに切り替えることができるシエンタ専用のルームキットです。2024年の発売以降、多くのお客様からご好評いただいています。2025年5月には、価格やデザインを大幅にアップデートしたモデルを発売し、取り付け方法を簡素化したことなどから、全国への配送も可能になりました。

VANLIFE ROOMKITは発売から順次取扱店を拡大しており、2026年2月12日現在、計111店舗でお求め・お試しいただくことができます。今後もYURTは、デモ車両の展示やVANLIFE ROOMKITの販売・取り付けができるネットワークを全国に拡大していく予定です。

トヨタモビリティ釧路の展示・販売・取り付けに関する詳細、VANLIFE ROOMKITの概要、両社の会社概要は別紙の通りです。

■トヨタモビリティ釧路でのVANLIFE ROOMKIT展示・販売・取り付けについて

取り扱い開始日：2026年2月13日(金)

取り扱い店舗：全11店舗 https://tm-kushiro.jp/store/

デモ車両の見学方法：

ご来店前にお近くの店舗へご連絡いただくか、

トヨタモビリティ釧路(株) 営業本部 新車グループ（0154-32-7801）までご連絡ください。

取扱商品：VANLIFE ROOMKIT、VANLIFE ROOMKIT PLUS

※店舗所在エリアで独占的販売権を取得

■トヨタモビリティ釧路会社概要

会社名：トヨタモビリティ釧路株式会社

事業：新車販売、中古車販売、整備、部品・用品販売 等

設立：1956年

代表：工藤 健雄

所在地：〒085-0007 北海道釧路市堀川町6番14号

店舗数：11店舗

堀川店、喜多町店、鳥取店、星が浦大通店、

星が浦店、根室店、厚岸店、中標津店、弟子屈店、

ウイング桂木店、ピッカー昭和店

■VANLIFE ROOMKIT概要

トヨタ シエンタが部屋になるルームキット。走行時は通常の5人乗り、くつろぐ時は大人2人がゆったりくつろげる部屋へとシームレスに切り替えができます。室内、室外で使えるテーブル付きです。2025年11月に特許取得（7768517号）。

商品名：VANLIFE ROOMKIT（バンライフ ルームキット）

搭載可能車種：トヨタ シエンタ3代目（2022年8月～）

適合型式：MXPL10G・MXPC10G・MXPL15G

取り扱い会社：

※1デモ車両がご確認いただけるのは、WOODY草津西店のみとなります

※2 デモ車両がご確認いただけるのは、6店舗のみとなります

※3 デモ車両がご確認いただけるのは、喜多町店のみとなります(2月12日現在)

■株式会社YURT 概要

YURTは「クルマ旅に遊び心と心地よさを吹き込むライフスタイルブランド」をコンセプトに、地域の文化や自然を体験できるクルマ旅をデザインしています。

車が“移動する空間”へと変わっていく時代に向けて、「移動しやすく、過ごしやすく、遊びやすい」クルマ旅の体験をより多くの方々へご提供します。日本の四季折々の自然、土地ごとの文化、奥深い歴史を肌で感じ、再発見できる最良の手段としてクルマ旅をデザインし、日本に暮らす人々にも、海外から訪れる人々にも、この国の豊かさにふれ、心が動く体験を届けていきたいと考えています。

会社名：株式会社YURT

事業：クルマ旅をテーマにした車両及びキットの企画・製造・販売、観光連携事業、物販・デジタル発信等

設立：2025年6月10日

共同代表：藁科 憲佑（Kensuke Warashina）、上田隼也（Junya Ueda）

所在地：〒425-0004 静岡県焼津市坂本262-4

