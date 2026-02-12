【伝統のアップデート】一生モノの寿司技術を120分で。和食を世界へ繋ぐ「短期間での人材育成」を行う飲食塾が、ひな祭りの“正解”を伝授する特別講義を開催

夢をカタチに！和食を世界に！ ――伝統を学び直す場として

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

世界中で和食ブームが加速する一方で、調理法や文化理解が不十分な「なんちゃって日本食」が世界各地で散見される現状があります。G-FACTORY株式会社は、「夢をカタチに！和食を世界に！」をスローガンに掲げ、この現状を打破し、本物の技術を持って世界へ羽ばたける人材を育成しています。

特に日本食の中核を担う分野において、「時間をかけなければ身につかない」という常識を覆す教育設計で、これまで多くの料理人を国内外へ送り出してきました。私たちは、古くから受け継がれてきた日本の食文化や伝統技術を、論理的なメソッドで伝え、次世代や世界へ正しく繋いでいくことを志しています。今回のイベントは、この教育理念を家庭の食卓へ還元し、自国の文化を再発見していただくための試みです。

独学では辿り着けない“正解”の味を、プロの板場で学ぶ

3月3日の桃の節句に向け、家庭料理として親しまれてきた「ちらし寿司」をテーマに、飲食塾の講師がその本質を解き明かします。最短3カ月で寿司職人を育成してきた飲食塾独自の教育メソッドを、本イベントのために家庭向けに再構成。 “必要な理論だけを抽出する”ことで、120分という短時間でも、再現性の高い一生モノの技術を習得していただけます。

ちらし寿司は簡単？でも技術の差が出る料理。プロが教える「論理」と「コツ」

ちらし寿司は一見シンプルですが、酢飯の切り方、温度管理、具材の下処理一つで、味の完成度が劇的に変わる奥深い料理です。今回の講義では、単なるレシピの紹介にとどまらず、「なぜそうするのか」というプロの論理を徹底解説。世界で通用する職人を育てている現場ならではの“本物のコツ”を、一般の家庭でも再現できる形でお伝えします。

理論に基づいた指導で「最短でのプロ育成」を体現

今回のイベントで講師を務めるのは、飲食塾・寿司職人コース専任講師の小林正規先生です。寿司職人歴20年以上を数え、チェーン店から個人店、老舗、ホテルなど、多種多様な現場で第一線の技術を磨いてきました。

現在はその豊富な経験と知識を活かし、飲食塾にて「3カ月という短期間でプロの寿司職人を育成する」という革新的な教育に従事しています。

小林先生の指導は、単なる経験則ではなく、魚のさばきから仕込み、握りに至るまでを論理的に体系化したものです。本イベントでも、プロならではの視点で「なぜこの工程が重要なのか」を分かりやすく解説し、参加者をワンランク上の仕上がりへと導きます。

イベント概要

開催日：2026年2月26日（木）15:00～17:00

場所：飲食塾／新宿センタービルMB1

申込受付期間：2026年2月20日（金）

参加費：3,000円

持ち物：エプロン、または、汚れてもいい格好でお越しください

申込受付：https://share.hsforms.com/13b3jqH_tSUiXBDMSHaWW-Ar0c14

会場：飲食塾（東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB1）

お問い合わせ： お電話（03-5325-5678）

また、イベントに参加できない方でも、プロの味をそのままご自宅でお楽しみいただけます。当日は「特製ちらし寿司」も数量限定で販売いたします。見た目も味も“映える”一品を、桃の節句のごちそうにぜひご活用ください。

特製ちらし寿司（テイクアウト）： 2,500円（税込）

予約方法 ※下記のいずれかにてご連絡ください

１. 電話（03-5325-5678）

２. 公式Instagram（https://www.instagram.com/inshokujyuku/）

飲食塾について

併設店舗「守破離」

G-FACTORY株式会社が運営する「飲食塾」は、わずか数カ月でプロの和食料理人を育成する短期集中型のスクールです。現在、寿司・焼き鳥・ラーメンの3コースを開講中。授業の一環として実店舗「守破離」での営業を行い、調理技術から店舗運営までを実践的に学びます。卒業後の開業・就職も徹底サポートし、即戦力の人材を輩出しています。

寿司職人コース（受講期間3カ月）：https://gf-support.com/inshokujyuku/course/sushi

焼き鳥職人コース（受講期間2カ月）：https://gf-support.com/inshokujuku/course/yakitori

ラーメン職人コース（受講期間10日）：https://gf-support.com/inshokujuku/course/ramen

