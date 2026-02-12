昨年8,000人が来場！「えどがわ防災フェア2026」を今年も開催!!今年も「消防応援団」蝶野正洋さんが来場、最新鋭のロボットとも触れ合える！

三和商事株式会社

防災トークショーを行うプロレスラー蝶野正洋氏災害時での連携が期待されているドローンや四つ足ロボットバッテリーカーも初登場！＊バッテリーカーはイメージです

えどがわ防災フェア実行委員会は2026年3月8日（日）、東京都江戸川区の葛西防災公園（東京都江戸川区）で4回目となる「えどがわ防災フェア2026」を開催します。

「えどがわ防災フェア」は、葛西消防団、トライチャーム株式会社、三和商事株式会社、株式会社ジェイコム東京 江戸川局（以下、J:COM）の民間4団体が実行委員会として企画運営しています。民間業者ならではの視点で、防災・減災について考えるきっかけを提供するイベントを開催し、地域全体の防災力の向上につなげることを目的として、2023年から毎年開催してきました。

また、初回の開催より防災減災に大切な「自助」をテーマに掲げイベントを行ってきましたが、より一層開催意図が分かりやすく伝わるよう、今回から「待つだけじゃ守れない、あなたの備えが未来を救う」というキーメッセージを打ち出し、いつ発生するか分からない災害に「自ら備えること」の重要性を訴求していきます。

イベント会場では公益財団法人日本消防協会「消防応援団」を務めるプロレスラー蝶野正洋さんを今回も特別ゲストにお迎えし、防災トークショーを実施。会場では激レアな車両を含む過去最大となる20台以上の緊急車両の展示を予定しており、これだけ様々な種類の車両が一度に揃うのは「えどがわ防災フェア」ならではです。さらに今年はお子様向けのバッテリーカーが初登場するほか、最新鋭のドローンや四つ足ロボット等と間近で触れ合っていただくことができます。

また、参加する民間企業・団体の企画によるさまざまな防災・減災体験ができるほか、AR（拡張現実）やVR（仮想現実）を活用した「GENSAIめいろ」「火災からの脱出体験」などのコンテンツも出展。災害時でのリアルなイメージをお持ちいただくことで、災害時に取るべき行動の経験機会を提供します。このほか、キッチンカーでの飲食や葛西少年消防団の発表や吹奏楽の演奏などステージイベントも楽しめます。

なお、当日の模様は特別番組として、J:COMのコミュニティチャンネル「J:COMチャンネル」（地デジ11ch）で3月28日（土）・3月31日（火）の21時30分より放送されます。

えどがわ防災フェア実行委員会は、今後も民間ならではの視点で防災・減災について考え、地域の防災意識向上に貢献して参ります。

※ご取材もお受けいたしますので、お気軽にお問合せく

ださい。

＜「えどがわ防災フェア2026」イベント概要＞

■名称：えどがわ防災フェア2026

■開催日時：2026年3月8日（日）10時30分～15時30分

■会場：葛西防災公園（東京都江戸川区西葛西8-17-1）

■イベント参加費：無料

■主催：えどがわ防災フェア実行委員会

・葛西消防団（所在地:東京都江戸川区、消防団長:関口政男）

・トライチャーム株式会社（所在地:東京都江戸川区、代表取締役:彦田好彦）

・三和商事株式会社（本社:千葉県市川市、代表取締役:小林正樹）

・株式会社ジェイコム東京 江戸川局（所在地:東京都江戸川区、局長:丸山勤）

■協賛：(株)三福不動産、トキビル、一ノ江セレモニーホール、プライムパートナー(株)、今建業(株)、

しろひげ在宅診療所、(合)トミクラ、(株)乙女屋本店、葛西消防団長関口政男、

葛西少年消防団、長彦田基子、(株)森商事、(有)関寅商事、(株)ウメザワ、elan BeautySalon、

(株)エム・アンド・ワイ、(株)渋谷塗装、LINK(株)、東京商工会議所江戸川支部、

明治安田生命保険相互会社葛西営業所、(株)結、オークホテル江戸、森賛自動車(株)、

浅井工業(株)、(株)プチラメール、(有)愛光式典、(有)慶正企画、小島運送(株)、(株)西協、

三井住友海上火災保険(株)、(株)相互住宅、江戸川区浴場組合、尾西食品(株)、

サタケフードビジネス(株)、北川工業(株)、(株)ヨシノパワージャパン、 日本防災スキーム(株)、

関西紙工(株)、星光商事(株)、(株)三和製作所、(株)トヨトミ

■協力・参加予定：江戸川区、葛西消防署、葛西消防少年団、葛西警察署、

防衛省・自衛隊東京地方協力本部新小岩募集案内所、東京海上保安部、

（一社）東京損額保険代理業協会、江戸川南法人会青年部、江戸川区立新田小学校、

東京スマイル農業協同組合、明治安田生命保険相互会社、フィリップモリスジャパン(合)、

大塚ウエルネスベンディング(株)、(株)ウメザワ、スターツCAM(株)、クボタスピアーズ、

東京ガスネットワーク(株)、LIFEZACK、尾西食品(株)、サタケフードビジネス(株)、

日本防災スキーム(株)、星光商事(株)、北川工業(株)、関西紙工(株)、アルファフーズ(株)、

(株)ヨシノパワージャパン、アールオー大光食品(株)、(株)グリーンデザイン＆コンサルティング、

(株)トヨトミ、(株)共生社、リス(株)、(株)キタヤマ、(株)工進、アイコミュニケーションズ(株)、

(株)スター商事、ジェントス(株)、EthicalJapan(株)、三ツ星貿易(株)、東京ファインフーズ(株)、

VISIONOID(株)、フォーリーフ(株)、(株)グッドワークコミュニケーションズ（順不同）

【ステージ出演】江戸川吹奏楽団、NORAIVO、ブルーサンダース 【協力】(株)日比谷アメニス

■イベント詳細：Fun!J:COM イベント・プレゼントページに掲載しています

■イベント内容：・参加企業/団体による「防災・減災」への取組紹介、体験企画

・自衛隊、葛西少年消防団、地域の吹奏楽団やダンス等によるステージショー

・防災/アウトドアグッズの体験、販売

・防災コンテンツの体験（「AR GENSAIめいろ」「VR火災からの脱出体験」など）

・四つ足ロボット展示、ドローン飛行体験（予定）

＜開催コンテンツ（一部）＞

●特別ゲスト：蝶野正洋さんによる防災に関するトークショー

●特殊車両の展示、乗車体験

（消防のはしご車や起震車など特殊車両の展示乗車体験）

＊トークショーやその他スケジュールは イベント公式HPをご確認ください

■放送について：「J:COMチャンネル」（地デジ11ch）で放送

番組名/「えどがわ防災フェア2026」

放送日/3月28日（土）、3月31日（火）

放送時間/両日ともに21時30分～

放送エリア/江戸川区

＊地域情報アプリ「ど・ろーかる」、YouTubeでも配信予定

※番組詳細はQRコードにてご確認ください

イベント情報はこちらから

番組情報はこちらから