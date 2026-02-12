【マイナビ TGC 2026 S/S】STARGLOWが待望のTGC初出演！メインモデルには、国民的アイドルグループ・乃木坂46から豪華メンバーが追加決定！さらに、注目の俳優・豊田裕大のゲスト出演も！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて、『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）を開催します。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

＜1段目＞写真、左から：【メインモデル】菊池日菜子、志田こはく、林芽亜里、莉子 ※50音順 ／ ＜2段目＞写真、左から：【メインモデル】乃木坂46から一ノ瀬美空、井上和、梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、川崎桜、筒井あやめ ※50音順 ／ ＜3段目＞写真、左から：【ゲスト】豊田裕大 【メインアーティスト】STARGLOW

■大注目のメインアーティスト第3弾に、待望のTGC初出演となるSTARGLOWが決定！

大注目のメインアーティスト第3弾に…BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕生。昨年2025年に配信リリースされたプレデビューシングル『Moonchaser』はBillboard JAPAN Hot 100で初登場7位を記録、先月2026年1月21日（水）にはデビューシングル『Star Wish』をリリースし、全国FM／AMラジオ38局でのパワープレイが続々と決定するなど音楽シーンに鮮烈なインパクトを与え、1月31日（土）、2月1日（日）に開催されたデビューショーケースは、合計3公演で15,000人を動員！今年2026年4月には初の全国17ヶ所を巡るファンミーティングツアーのスタート、そして2ndシングルのリリースも決定するなど、ハイクオリティなパフォーマンスをはじめ、言語化し難いカリスマ性やオーラを持ち、今、最もシーンを賑わせているRUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる5人組ダンス＆ボーカルグループで、待望のTGC初出演となるSTARGLOWが決定！

■メインモデルに、国民的アイドルグループ・乃木坂46から豪華メンバー7名が決定！メンズゲストも追加解禁！

メインモデルに、第46回 日本アカデミー賞 新人俳優賞受賞、昨年2025年公開の映画『長崎―閃光の影で―』では映画初主演を務めた菊池日菜子、昨年に記念すべき50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズの最新作で、先週2026年2月8日（日）に最終回を迎えたばかりの『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じたことが話題を呼び、先月2026年1月28日（水）に初開催された、NYLON JAPANがその年にプッシュしたい著名人を表彰し、その栄誉を称える授賞式 『NYLON’S NEXT 2026 AWARDS』では“IT GIRL”俳優部門を受賞した志田こはく、今年2026年1月7日（水）に放送された、生成AIをフル活用したドラマ『TOKYO 巫女忍者』では主演を務め、1月23日（金）に放送された、1999年10月のスタート以来、現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた『科捜研の女』300回目の放送、そして26年間の歴史に幕を下ろす集大成となった『科捜研の女 FINAL』にも出演した莉子らが決定した他、昨年放送されたドラマ『推しの殺人』ではトリプル主演に、そして今年公開予定の映画『エリカ』では、映画初出演にしてヒロイン役に抜擢されている注目の若手俳優で、non-no専属モデルとしても同世代女子の熱い支持を集めているガーリーの神様・林芽亜里のTGC（東京開催）初出演が決定しました！

そして、国民的アイドルグループ・乃木坂46から、梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、筒井あやめ、TGC初出演となる一ノ瀬美空、井上和、川崎桜（一ノ瀬美空、川崎桜は東京開催に初出演）ら豪華メンバー7名がメインモデルとしてTGCのランウェイを彩ります。

さらに、2024年に放送されたドラマ『コスメティック・プレイラバー』でテレビドラマ初主演！現在放送中のシーズン2でも継続して主演を務め、胸キュン必至の名シーンの数々で視聴者を虜にし、“神回”続出と大きな反響を呼んでいる豊田裕大のゲスト出演も追加決定しました！

■TGC公式カメラで密着して欲しい出演者を教えて！リクエスト企画「#TGC推しカメラ」がスタート(ハート)

TGC公式Xでは、リクエスト企画「#TGC推しカメラ」がスタートしました！リクエストしてくれたあなたの“推し”にTGC公式カメラが密着し、ステージや舞台裏のオフショットなどここでしか見られない限定映像をお届けします(ハート)受付期間は2026年2月22日（日）まで。詳細はTGC公式X（@TGCnews）をチェック！

『マイナビ TGC 2026 S/S』のテーマは“OUR CANVAS”。

さあ、みんなでTGCという、最高のアートピースを共に創り上げよう！

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

開催日時 ：2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

会場 ：国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/26ss/

チケット ：【入場料（税込）】※4歳以上はチケットが必要

見切れ指定席：11,500円 / お土産袋・ペンライト付

【先行販売】、【一般販売】終了

【追加販売】2026年2月14日（土）10:00～ ※先着・売り切れ次第終了

TGC Premium会員先行：2026年2月14日（土）10:00～ ※先着

一般受付：2026年2月14日（土）15:00～ ※先着

【公式リセール】2026年2月20日（金）10:00～2月23日（月・祝）23:59

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しており、営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

メインモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、香音、川口ゆりな、川崎桜（乃木坂46）、菊池日菜子、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

ゲスト：しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊田裕大、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

メインアーティスト：EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、STARGLOW 他 ※50音順

MC：EXIT、鷲見玲奈 他 ※50音順

スタジオMC：柏木由紀

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

特別協賛：株式会社マイナビ

パートナー：Soumei(株式会社Soumei Japan)、TGC CARD(イオンフィナンシャルサービス株式会社)、埼玉西武ライオンズ(株式会社西武ライオンズ)、宝石のまち甲府(甲府市)、ダイソー(株式会社大創産業)、mini bestie(asobu)、Perfect Diary(Yatsen Beauty Japan株式会社) 、Ririmew(株式会社コージー本舗)、ウエラ プロフェッショナル(ウエラ プロフェッショナル)、Calamee(ロート製薬株式会社)、TGCでんき(株式会社U-POWER)、PAS(ヤマハ発動機販売株式会社)、ブレスト・アウェアネス(公益財団法人日本対がん協会）、アサイー本格濃厚ブレンド(スジャータめいらくグループ)、毎朝爽快(森永乳業株式会社)、アパガード(株式会社サンギ)、Kiera Beauty(Kiera Beauty Japan)、ぎゅぎゅっと特濃蒟蒻畑ぶどう味(株式会社マンナンライフ)、WithGreen 他 ※ランク別、50音順

ビューティーパートナー：SBC湘南美容クリニック(SBCメディカルグループ)、Nailie(株式会社ネイリー) 他 ※ランク別、50音順

後援：東京都、渋谷区、国連の友Asia-Pacific

公式メディア：girlswalker

演出：DRUMCAN、David J Production

企画/制作：株式会社W TOKYO



■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイターなどのトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

