「トゥンクトゥンク」が九州・北海道・東北 初登場！「大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展」

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)は、東京・丸ビル１階マルキューブを皮切りに、福岡・札幌・仙台の４都市にて2026年2月19日（木）から順次開催される「大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展」（主催：内閣官房国際博覧会推進本部事務局、共催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会/経済産業省）において、「GREEN×EXPO 2027」のPRブースを出展するほか、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」と、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグリーティング※を行い、会場を盛り上げます。

各会場の大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアでは、「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品を販売します。（※グリーティングの事前申し込みは既に終了しています。）

「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボ商品の販売について

発売日即日完売の、大変な人気を博した「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品を東京、福岡、札幌、仙台の全4会場で販売します。この機会にぜひお求めください。

GREEN×EXPO 2027 PRブースについて

PRブースでは、2027年３月19日に開幕を迎えるGREEN×EXPO 2027の開催概要の紹介、「Blooming RING Action」を実施します。

〇GREEN×EXPO 2027開催概要紹介

GREEN×EXPO 2027紹介映像の放映やパンフレット、ボランティア募集のチラシの配布など、魅力や見どころ、開催概要を紹介します。

〇Blooming RING Action

GREEN×EXPO 2027の応援の輪を広げる「Blooming RING Action」を福岡・札幌・仙台で、初めて実施します。公式SNSフォローで、リングをお渡しします（※配布予定数に達しましたら、終了します）。

https://bloomingring.expo2027.jp/

〇GREEN×EXPO 2027特別仕様ナンバープレート

自動車用の特別仕様ナンバープレート（期間限定）の実物を掲出し、デザインを紹介します。

この機会にぜひお車への取付けをご検討ください。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/zugaranumber_expo2027/

大阪・関西万博 メモリアルキャラバン 未来につなぐ万博展 概要

主催：内閣官房国際博覧会推進本部事務局

共催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会/経済産業省

協力：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会/農林水産省/国土交通省/西日本旅客鉄道株式会社

入場料：無料

URL：https://www.expo2025.or.jp/news/news-20260202-02/

＜東京会場＞

日時：2026年2月19日(木)～2月22日(日)11:00～18:00

場所：丸ビル １階マルキューブ・３階回廊（東京都千代田区丸の内2丁目4-1）

＜福岡会場＞

日時：2026年2月28日(土)～3月1日(日)10:00～18:00

場所：イオンモール福岡メインプラザ・メインプラザ入口等（福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192- 1）

＜札幌会場＞

日時：2026年3月7日(土)～3月8日(日) 10:00～18:00

場所：サッポロファクトリー アトリウム（北海道札幌市中央区北2条東4丁目）

＜仙台会場＞

日時：2026年3月14日(土)～3月15日(日)10:00～18:00

場所：AER（アエル）１階アトリウム・2階アトリウム（宮城県仙台市青葉区中央1丁目3―1）