ケイアイスター不動産協賛 ジュニアサッカー大会「第9回ケイアイカップ」を開催

ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」）は埼玉県本庄市内のジュニアサッカーチームを対象とした『第9回ケイアイカップ、以下「本大会」』（主催／本庄市ジュニアサッカー連盟）に協賛しました。

本大会は、2025年1月18日（日）に本庄市小山川グラウンド（所在／埼玉県本庄市）にて開催されました。

本大会には、8チームが出場し大人顔負けの白熱した試合が繰り広げられ、試合のほかPK大会も開催し大変盛り上がりました。

また、当社から地域貢献活動として参加している子どもたちにお菓子詰め合わせと飲み物をプレゼントし、福祉施設への募金を募りました。参加者や来場者の皆様からお預かりした合計32,145円は本庄市社会福祉協議会に全額寄付いたしました。

本大会には、当社のケイアイチャレンジドアスリートチームから東海林 香那（しょうじ かな）選手と山本 典城（やまもと よしき）監督が参加しました。

東海林選手と山本監督から、昨年11月に開催された東京2025デフリンピックにおいて、デフサッカー女子で銀メダルを獲得（※1）した報告をしたところ、参加した子どもたちから歓声が上がり、メダリストとの交流を通じてデフスポーツへの関心が高まる貴重な機会となりました 。

※1…ケイアイスター不動産所属の選手と監督がデフリンピック女子サッカー銀メダル獲得に貢献（2025.11.25）

https://ki-group.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/2025.11.25_deafsoccer.pdf

協賛の背景

当社は、関わるすべての方々へ、「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を提供することを目指しており、各種スポーツへの支援を通じて地域への貢献活動を行っています。本大会への協賛を通じて、地域住民のスポーツ活動の支援につながることを期待しています。

■ ケイアイカップとは

ケイアイカップは、本庄市内のジュニアサッカーチームを対象に毎年１月に開催しています。当社では、設立から36年目を迎える現在に至るまで、不動産業を営む地元企業の役目として、地域の子どもたちが元気に育つ環境を創ることを目指しています。本庄市内で行われているイベントへの協賛やミニバスケットボール大会の開催など、地域の子どもたちの情操教育を通じて社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。

■ ケイアイチャレンジドアスリートチームとは

「日本一挑戦するアスリートチーム」を理念として、障がいを乗り越えるだけでなく、さらなる高みを目指してチャレンジを続けるパラアスリート集団として、2019年4月に「ケイアイチャレンジドアスリートチーム」を発足しました。

現在は、8名が所属しており「デフフットサル」、「デフサッカー」、「ろう者柔道」、「車いすバスケットボール」、「車いすバドミントン」の各競技で活躍しています。

トップアスリートとして高いレベルのトレーニングと競技を続けながら、社内研修の講師や商品開発に携わるほか、イベントや体験会を通してパラスポーツ認知向上のための啓もう活動を積極的に行っています。これまで、埼玉県本庄市を中心に県内外の企業や自治体、教育機関などと連携した体験会やパラスポーツの冠大会を開催し、延べ5,000名以上の方々にパラスポーツを体験していただきました。

公式サイト：https://www.athlete.ki-group.co.jp/

■ ケイアイスター不動産株式会社とは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で戸建分譲事業を展開販売(※)しています。2025年3月期の売上高は3,425億円（※グループ連結数。年間9,125棟(土地含む)を販売）。

【会社概要】

社 名 ケイアイスター不動産株式会社（コード番号：3465 東証プライム市場）

代 表 代表取締役社長 塙 圭二

所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田762-1

資本金 4,818百万円（2025.3.31現在）

設 立 1990年11月

従業員数 2,664名（連結 / 2025.3.31現在）

U R L https://ki-group.co.jp/

事業内容 分譲住宅事業、中古住宅再生事業、注文住宅事業、ストック事業、アパート事業、

収益事業、分譲マンション事業、海外事業 ほか

