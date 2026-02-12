「Super SE 100人衆(2025年度 IT賞 優秀個人表彰)」第12期7名の受賞が決定

公益社団法人企業情報化協会

公益社団法人企業情報化協会(通称：IT協会、会長：山内 雅喜 ヤマトホールディングス株式会社 参与)は、2025年度「第43回IT賞」においてIT最優秀賞とIT優秀賞受賞企業の中から特に顕著な活躍・貢献をしたと思われる個人7名を選出し、このほど第12期の「Super SE 100人衆」として表彰しました。

選出された7名は以下の通りです。（順不同・敬称略)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6381/table/114_1_d9dcc6313a81e3dbbc762c3b45083c43.jpg?v=202602120251 ]

2026年1月29日(木)に開催された「第41回IT戦略総合大会（ITMC2026）」会期内の

2025年度IT賞表彰式典にて表彰式が行われ、表彰楯が各人に授与されました。

◆Super SE 100人衆とは

2025年度 IT賞 SuperSE100人衆 表彰式典記念写真

◆Super SE 100人衆 選考の視点

- IT最優秀賞、優秀賞を受賞した企業からの人材候補者の推薦をベースに選定。人材候補は自社社員に限らずIT推進のパートナーからも選出します。ただし、事業や企業の経営者の地位・役割ではなく、IT関連の実務家として卓越している人材を推薦するという視点から選定しました。- Super SE選出には毎年5名～10名をめどに行い、対象者の数を増やしていくことを目指します。なお、ある程度の蓄積が得られたら、IT協会において「IT上質人材像」の具体化のための研究に結び付けていきます。- また、受賞者の推薦理由をIT活動領域とタイプ別のマトリックス（推薦シート）の上にプロットし、どのような行動様式や思考様式を持った人材がどのような業績をあげるかという関係性を分析します。これによって、現実的かつ経験的に辿ることができる卓越人材のスキル特性を描写することを最終目標とします。

１） ビジネスやマネジメントに関する独自の視点やアイデアの発揮

２） 企業価値、商品価値向上に資するIT活用アイデアの提供と具現化

３） 顧客もしくは自社における新たなビジネス創出への関与と貢献

４） ユーザーの業務に対する本質的な理解

５） 安全・安心・コンプライアンスの遵守への貢献

６） プロジェクトマネジメントスキルおよびリーダーシップ

７） ITの動向や活用に関する理論・技術への見識と適用

※人材像を理念型として描く時には往々にして期待される全ての特性や能力を備えた「スーパーマン」を求めるような議論になりがちであるが、ここでは上に述べた七つの視点の全てを兼ね備えた「幻の人材」を探し求めるのではなく、七つの視点（七芸）の中の一芸・二芸・三芸に秀でた実在する人材を探し、そこから理念型としての理想人材を想定することを考えました。

◆IT賞とは

IT賞ロゴマーク

IT賞は、わが国の産業界ならびに行政機関などの業務における事業創造、効果的ビジネスモデルの構築・促進、生産性向上等、“ITを高度に活用したビジネス革新”に顕著な努力を払い成果を挙げたと認めうる企業、団体、機関および個人に対して、公益社団法人企業情報化協会が授与するものです。

このたび、2025年度IT賞審査委員会（委員長：萩野 達也 慶應義塾大学 名誉教授）において、厳正な審議のもと、40件の受賞が決定しました。

■公益社団法人企業情報化協会(IT協会)について

公益社団法人企業情報化協会は、「経営とITの融合を目指して」を事業ドメインに掲げ、IT活用による経営革新の推進機関として1981年に設立されました。

企業の情報化に関する調査研究および開発、その成果の普及・実施促進を通じて、わが国の社会・経済および産業の健全な発展に寄与することを目的として活動しています。

IT協会ロゴマーク

名称 ： 公益社団法人企業情報化協会(通称：IT協会)

会長 ： 山内 雅喜(ヤマトホールディングス株式会社 参与)

設立 ： 1981年7月16日

会員数： 236社

所在地： 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル3階

電話 ： 03-3434-6677

URL ： https://www.jiit.or.jp/

