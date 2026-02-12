artienceグループ、インド理科大学院（IISc）内に国外初の研究拠点を開設

artience株式会社

artienceグループのTOYO INK INDIA PVT. LTD.（会長 中村 尚稔、インド）は、2026年2月4日、インド理科大学院（IISc）内に開設した国外初の研究拠点aTIC-India（artience Technology and Innovation Centre - India、読み方：エイティックインディア）の開所式を執り行いました。

aTIC-Indiaは、業界最高水準の研究拠点として設計され、サステナブルで高性能な次世代素材を開発するための分子レベルでの研究に注力し、インフラや通信、ヘルスケア、エネルギー、先端エレクトロニクス分野にむけた開発に取り組みます。

インドは半導体やディスプレイ、スマートフォンなどの世界最大級の消費地であるとともに、世界最大級の生産地として急速に成長を遂げており、artienceグループにとってますます重要性が高まっています。

aTIC-Indiaは、インドのブランドオーナーやパートナー企業が抱える課題や潜在ニーズに応える戦略的なイノベーション拠点として、日本国内のR&Dと同等クラスの新製品開発を行います。また本拠点は、アカデミアと産業界が協力して先端材料研究を行うことで社会課題に取り組む共創プラットフォームとして構想されています。artienceグループが長年にわたり磨き上げたテクノロジープラットフォームに加えIIScが持つ研究力を融合させることで、革新的なアイディアや技術を創出してまいります。

「感性に響く価値を創りだし、心豊かな未来に挑む」をBrand Promiseに掲げるartienceグループは、aTIC-Indiaを通じて高品質・高性能でコスト競争力のあるソリューションを提供することで、サステナブルな未来の実現に貢献してまいります。