バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、ウェビナー「モビリティにおけるベルト駆動の可能性～歯付ベルトのカスタマイズ事例～」を開催いたします。

モビリティの電動化の流れのなかで、省スペース化/軽量化・静音性・耐油性に対するニーズが増しており、モビリティに歯付ベルト駆動が採用される機会が増えてきています。これらのニーズに対し、当社はこれまでに様々な歯付ベルトのカスタマイズ仕様を提案してきました。今回のウェビナーではその経験をカスタマイズ事例として紹介いたします。また、「歯付ベルトの基礎知識」や「歯付ベルト設計時に必要な情報」も解説いたしますので、これまでに歯付ベルト駆動に携わられたことがない設計者の方にもご理解いただきやすい内容になっています。

モビリティ製造業、モビリティ部品製造業の設計者の方にぜひお聞きいただきたいウェビナーです。

■開催概要

【テーマ】 モビリティにおけるベルト駆動の可能性～歯付ベルトのカスタマイズ事例～

【登壇者】 バンドー化学株式会社 自動車部品事業部 電動システム設計グループ 北平 大河

■開催情報詳細

【日 時】 2026年2月19日（木）16時00分から17時00分 ※2024年2月21日配信分の録画配信

【会 場】 Web会議ツール「Zoom」を利用したオンラインセミナーとなります。

（別途アクセス方法をご連絡いたします）

【定 員】 500名

【参加費】 無料（事前登録制）

【お申込み】

以下の申込フォームからお申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

URL： https://marketing.bandogrp.com/JP-A-WB-260219-application.html?prtimes

※ お申込み期限：2月18日(水)正午

※ 同業他社様やフリーメールでのお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。

※ 内容および時間帯は、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■当ウェビナーに関するお問い合わせ

バンドー化学株式会社 自動車部品事業部 営業部

担当：松田 TEL: 03-6369-2104 E-mail: hiroshi.matsuda@bandogrp.com

以上