スマホだけでAIを使いこなす時代へ！SHIFT AI公式アンバサダーが、iPhone特化型YouTubeチャンネルを開設

「日本をAI先進国に」を掲げ、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、2026年2月1日より、SHIFT AI公式アンバサダー「あいまる」によるYouTubeチャンネル『あいまる／iPhone×AIで毎日を効率化』の運営を開始いたしました。

本チャンネルは、iPhoneだけで完結するAI活用法に特化し、専門知識やPCスキルがなくても、日常業務を効率化できる実践的なノウハウを発信します。

▼チャンネルURL

https://www.youtube.com/@aimaru_ai_iphone

背景｜「AI＝PC」というハードルを超える

生成AIの普及が進む一方で、ChatGPTやGeminiなどの活用情報はPC利用を前提とした発信が中心で、スマートフォンでの具体的なAI活用方法を体系的に学べる場は限られているのが現状です。

SHIFT AIのコミュニティ内でも、

「スマホだけで仕事を効率化したい」「移動中や隙間時間にAIを使いたい」

といった声が多く寄せられており、こうしたニーズを背景に本チャンネルを立ち上げました。

チャンネルの特徴と提供価値

１. iPhone×AIに完全特化

PC不要。アプリ操作だけで完結する、iPhone特化型のAI活用法を紹介。

２. 初心者でも再現できる実践構成

実際の操作画面を使い、ステップバイステップで解説。

３. 日常業務に直結

文章作成、情報整理、連絡対応など「地味に時間がかかる作業」の効率化にフォーカス。

主な配信内容

出演アンバサダー プロフィール

- iPhoneだけでできる実践的なAI活用方法- ChatGPT・Geminiなど主要AIツールの活用例- Apple純正アプリとAIを組み合わせた生産性向上術

SHIFT AI公式アンバサダー / iPhone特化AI活用YouTube：あいまる

国内最大級の生成AIコミュニティ「SHIFT AI」で学び、業務での実践と検証を重ねてきた知見をもとに、iPhoneだけで再現できるAI活用を体系化して解説。通勤中やスキマ時間を有効活用できるスマホ完結の手順に落とし込み、文章作成、情報整理、返信案、議事録、資料のたたき台など、日常業務の効率化に直結する使い方を発信している。

今後の展望

本チャンネルを通じて、「AIは難しい」「自分には関係ない」と感じている層に対し、最も身近なデバイスであるスマートフォンからAI活用の第一歩を提供してまいります。

今後は視聴者の声をもとに、実務に直結するコンテンツを継続的に拡充していく予定です。

