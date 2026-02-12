東京マラソン２０２６開催 東京メトロはプレミアパートナーとして今年も応援します！

東京地下鉄株式会社※東京メトロは東京マラソン2026 のプレミアパートナーです。

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂彰洋、以下「東京メトロ」）は、東京マラソン2026（2026年3月1日（日）開催）に特別協賛し、大会を輸送面から支えるだけでなく、機運醸成につながる施策を展開し、大会の盛り上げに貢献します。

東京メトロは、スポーツを通した東京の活性化を目的として、「東京がひとつになる日。」をコンセプトに首都東京を駆け抜ける東京マラソンを、第1回大会からプレミアパートナーとして応援しています。大会を支えるメンバーの一員として大会当日は、大会規模に合わせて、お客様を円滑にご案内できるようコース沿いの各駅に社員を配置するとともに、当社グループ社員によるボランティアをはじめとしたサポートも行うなど、参加する全ての方が安心して楽しめるよう、万全の態勢で東京に集う皆様をお出迎えします。

また、東京マラソンEXPO 2026（2026年2月26日（木）から2月28日（土）まで開催）においては東京メトロブースを出展するほか、銀座線1000系特別仕様車2編成を「東京マラソン応援号」として運行するなど、各種施策を通じて大会を盛り上げていきます。

今後も「東京を走らせる力」の実現に向け、東京マラソンをはじめとするスポーツ、次世代支援、文化支援を通じて、東京や沿線地域の発展、豊かな社会の実現へ貢献してまいります。

東京マラソン2026開催に伴う東京メトロの施策・取組

１ 東京マラソンEXPO 2026におけるブース出展

（１） 日時

2026年2月 26日（木）・2月 27日（金） 10:00～21:00（入場は20:30まで）

2026年2月 28日（土） 10:00～18:00（入場は17:30まで）

（２） 場所

東京ビッグサイト南展示棟

（３） 内容

東京メトロオリジナルグッズが買える物販コーナーやフィニッシュテープと記念撮影ができるフォトスポット、優勝トロフィーの展示等を用意します。東京メトロの公式キャラクター「メトポン」も時間限定で登場します。

当社ブースの様子（東京マラソンEXPO 2025） (C)東京マラソン財団

２ 東京マラソン応援CMの放映

俳優の藤崎ゆみあさんを起用した東京マラソン応援CMを放映し、大会を盛り上げます。

大会中継内のTVCMやTokyo Metro Vision（車内ビジョン）、東京マラソンEXPO 2026の東京メトロブース等で放映します。

＜東京マラソン応援CMはこちら：https://www.youtube.com/watch?v=5SMU222V27k＞

３ 「東京マラソン応援号」の運行

銀座線1000系特別仕様車を、「東京マラソン応援号」として運行します。

（１） 運行期間

2026年2月16日（月）～3月1日（日）

（本列車の運行は予告なく終了・延長する場合があります。）

（２） 運行車両

銀座線1000系特別仕様車（1139・1140編成）

（３）車内掲出物イメージ

中吊りポスタードアステッカー全体イメージ

４ 駅構内での東京マラソンの応援装飾

西新宿駅、二重橋前＜丸の内＞駅でそれぞれ駅構内に東京マラソン応援装飾を実施します。

（１） 実施期間

西新宿駅（改札内）：2026年2月16日（月）～3月1日（日）

二重橋前＜丸の内＞駅（改札外）：2026年3月1日（日）

（２） 内容

西新宿駅では、藤崎ゆみあさんを起用した東京マラソン応援装飾を行います。二重橋前＜丸の内＞駅では、東京マラソン当日に、ランナーや沿道で応援した方々に向けて「お疲れさまポスター」を掲出します。

掲出イメージ

５ 公式SNSを通じた情報発信

東京メトロ公式SNSを通じて、東京マラソンに関する情報を随時発信していきます。

東京マラソン2026の前日（2026年2月28日（土））には、藤崎ゆみあさんからの応援メッセージ動画をSNS限定で公開します。

（本施策は予告なく中止となる場合があります。）

＜対象のSNSアカウント＞

公式X：https://x.com/tokyometro_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyometro_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/user/TokyoMetroOfficial

今回、東京メトロと一緒に東京マラソンを盛り上げてくださる藤崎ゆみあさんより、応援メッセージを寄せていただきました。

６ 東京マラソン応援Webガイド「メトロで追っかけ応援団2026」の公開

（１） 公開期間

2026年2月25日（水）～3月1日（日）

（２） 内容

完走目標タイムごとに、東京メトロ沿線にある各応援スポットの通過予想時刻と、各応援スポットを巡るためのおすすめの乗換えルート等を紹介します。

（３） 対象URL

https://www.tokyometro.jp/tokyomarathon/2026

７ 駅社員による応援

東京マラソンのコース上の主要駅（14駅）の駅社員が、2026年2月28日（土）と3月1日（日）の2日間、改札口などで法被を着用して東京マラソンを一緒に盛り上げます。

（緊急時、早朝及び夜間など着用しない時間帯があります。）

<着用対象駅>

浅草駅、日本橋駅、清澄白河駅、銀座駅、新宿駅、新宿三丁目駅、西新宿駅、飯田橋駅、門前仲町駅、大手町駅、有楽町駅、日比谷駅、二重橋前＜丸の内＞駅、東京駅

８ 給水ボランティアへの参加

東京メトログループ社員やその家族が給水ボランティアとして参加します。例年100名以上が参加し、大会を支えます。

給水ボランティアとして参加する様子（東京マラソン2025）(C)東京マラソン財団