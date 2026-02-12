タムロン、未来を共創するパートナーを募るべく、採用サイトを刷新～「人と自然の健康」を光で創る。2035年へ向けた変革を加速～

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市）は、新たに策定した長期ビジョン「撮り、測り、つなぐ。人と自然の健康を創造する企業へ」の実現を共に目指す次世代のプロフェッショナルを募るため、2026年2月10日、採用サイトを全面リニューアルいたしました。

【採用サイト】 https://www.tamron-recruit.com/

♦リニューアルの背景

タムロンは1950年の創業以来、光学技術を磨き続け、写真・映像分野から監視、車載、そして医療へと事業領域を拡大してきました。現在、中期経営計画『Value Creation26 ver2.0』の最終年度を迎え、さらなる業績拡大を目指す一方で、私たちは次なるステージとして、社会課題解決に貢献する「総合光学・センシングソリューション企業」への進化を宣言しました。

新長期ビジョンのもと、培ってきた「撮る」技術を礎に、目に見えない事象をデータとして可視化する「測る」技術を深化させ、先端医療やヘルスケア、自然・生体系の保全・回復といった社会価値へ「つなぐ」変革を推進します。この変革期において、光の力で10年後の未来を共に創造するパートナーを募るべく、採用サイトを一新しました。

♦新サイトのコンセプト

新サイトでは、研究開発から管理部門まで、各専門領域で活躍する7名の社員インタビューを紹介。新卒・キャリア共に職種別採用を行うタムロンの「個の専門性」と、部門を超えて協業する「チームタムロン」といった社風を可視化。プロフェッショナルとしていきいきと活躍する社員の姿を通じて、タムロンで描けるキャリアの鼓動を伝えます。

また、タムロンの「いま」を把握する新コンテンツ「3分でわかるタムロン」では、「写真関連事業」を筆頭に、「監視＆FA事業」、「モビリティ＆ヘルスケア、その他事業」など主力3事業の全容を可視化。このほか、業界に数々の変革をもたらしてきた「開発の歴史」、そして「未来への挑戦」として宇宙領域への開発事例を紹介し、当社の確かな技術力も示しています。

♦新サイトのポイント

1.「社員インタビュー」

研究開発や設計、管理部門など各専門領域で活躍する7名の社員インタビューを紹介。それぞれの職種の仕事内容や、プロフェッショナルとして仕事に向き合う社員たちの想いをリアルに伝えています。

2.「3分でわかるタムロン」

「写真関連事業」を筆頭に、「監視＆FA事業」、「モビリティ＆ヘルスケア、その他事業」など主力3事業の全容を可視化。また、売上高や研究開発費、従業員数や勤務地割合など、タムロンの「いま」を表す主な数字を紹介しています。

3. 未来への挑戦 -Chapter01.宇宙-

創業以来、妥協なく積み重ねてきた光学技術は、修理不能かつ過酷な環境下で機能し続けることが求められる「宇宙領域」でも通用する盤石な基盤となりました。この確かな技術力を礎に、私たちは今後、新長期ビジョンに掲げる「人と自然の健康を創造する企業へ」の実現に向け、光学技術のさらなる可能性を切り拓きます。

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他