商船三井CVC(MOL PLUS)がインドのChiratae Venturesへの出資を決定

株式会社MOL PLUS

株式会社MOL PLUS（代表：阪本拓也、本社：東京都港区、以下「MOL PLUS」）は、インドのベンチャーキャピタルファンド（以下「VCファンド」）であるChiratae Ventures Offshore Manager LLP（創業者兼会長：Sudhir Sethi、本社：インド、読み：チラテベンチャーズ、以下「Chiratae Ventures」）が運営を行う「Chiratae Ventures International Fund Ｖ（註1）」に出資することを決定しました。Theia Venturesへの出資（註2）に引き続き、2件目のインドVCファンドへの出資となります。

左からChiratae Ventures Samarth Gudwala(Analyst)、Anoop N Menon(Principal-Investments)、Venkatesh Peddi(Managing Director)、Sudhir Sethi(Founder&Chairman)、MOL PLUS代表 阪本拓也、インドデスク代表 Capt. Shantanu、インドデスク 飯野 泰史



Chiratae Venturesは2006年にインドで設立されたVCファンドであり、インドのスタートアップエコシステム黎明期から約20年にわたり投資活動を行っています。これまでに7本のファンドを運営し、累計約13億米ドルの資産を運用しています。累計130社超への投資を実行し、約65社のEXIT（うちIPO5社）を創出するなど、インドにおいて歴史が深いVCファンドです。

MOL PLUSは、インドを重点投資地域の一つと位置づけており、現地市場に精通したパートナーとの連携が不可欠であると考えています。今回のChiratae Ventureへの出資を通じて、同社が有する高品質なディールフローへのアクセスを強化するとともに、有望なスタートアップとの協業機会の「質」を高め、商船三井グループとの事業創出につなげていきます。

MOL PLUSは、今後もスタートアップ企業が持つ斬新なアイデアやテクノロジーと商船三井グループがもつリソースに相乗効果を生ませ、『海運業と社会に新しい価値をプラスする』、新規事業の創出を目指し続けます。

(註１)概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80050/table/62_1_b436c0057d22847932a44b27233f6ee8.jpg?v=202602120251 ]

（註2）MOL PLUSプレスリリース

2025年12月12日付：「インドのTheia Ventures Fund 1号への出資を決定(https://www.molplus.net/newsabout/-mARDtyb)」

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

株式会社MOL PLUS（HP：https://www.molplus.net/）

Tel：03-3587-7643 / E-mail：molplus@molgroup.com