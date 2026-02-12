「Digital Space Conference 2026」にて、KPMGジャパンによる「2045年のデジタル社会を描く」未来洞察ワークショップを開催

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人日本デジタル経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下、「当連盟」）が主催し、株式会社CoinPost（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：各務貴仁）が企画・運営を担当する大規模カンファレンスイベント「Digital Space Conference 2026（以下、「DSC2026」）」において、初の試みとなる体験型ワークショップを開催いたします。

KPMG ジャパン社ご提供「不確実な未来を“戦略の材料”に変える、思考体験50 分」

DSC2026 では、KPMG ジャパン社のデジタル R&D／CoE 機能を担うKPMG アドバイザリーライトハウスによる、2045 年のデジタル社会を探索する体験型ワークショップを開催します。

本ワークショップでは、KPMG 社が独自に収集・分析した科学技術の進展や社会変化に関する予測情報（＝「未来の兆し」）をインプットとして活用し、自社および自社事業を取り巻く産業・市場の将来シナリオを検討いただきます。

50 分という凝縮された時間の中で、不確実性の高い未来を単なる「予測」として捉えるのではなく、それを「自分ごと」として再解釈し、新たな事業機会や潜在的なリスクに気づくための思考プロセスを体験いただける内容です。

■このような課題意識をお持ちの方に、特におすすめのワークショップです。

・将来を見据えた戦略を考えたいが、どこから手をつけるべきか分からない

・長期視点での事業構想や、技術活用の方向性を検討したい

■参加について

・本ワークショップは承認制となっており、申請内容を確認のうえ、参加可否を決定いたします。

・複数の時間枠をお選びいただいた場合、事務局にていずれか1枠をご案内いたします。

※本ワークショップはDSC2026内で提供されるコンテンツですが、DSC2026 の入場チケットとは別途お申込みが必要です。

必ずDSC2026への来場登録完了後、本ワークショップへの申請をお願いいたします。

※参加申請期限は2月13日（金）12:00までです。参加をご希望の方は、お早めにお申し込みください。

■参加登録（無料・承認制）

ワークショップへの参加をご希望の方は、下記リンクよりお申し込みください。

https://events.bizzabo.com/800067/page/5529373/custom#section-6998708(https://x.gd/4lnep)

DSC2026 の来場登録がお済みでない方は、下記リンクよりご登録ください。

https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket(https://x.gd/k1RFm)

▼DSC2026について

DSC2026は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに掲げ、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティなどの最新技術や先進事例を幅広く取り上げます。産業横断で今後の社会構造や価値循環について議論・体感することを通じて、参加者の皆さまに新たな示唆と実践的な気づきを提供します。

また、本年は展示会場内に新設エリアとしてピッチステージを設置します。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、経済活動を牽引するキーパーソンが一堂に会し、展示ブースやネットワーキングを通じて、業種・業界を越えた対話と共創の機会を創出します。

▼DSC2026開催概要

名称：Digital Space Conference 2026

日時：2026年2月17日（火）12:00～18:00（11:00開場）

会場：虎ノ門ヒルズ フォーラム（東京都港区虎ノ門1-23-3 森タワー5階）

参加費：無料（要事前登録）

▼ DSC2026に関するお問い合わせ

一般社団法人日本デジタル経済連盟 DSC2026 運営事務局

E-mail: dsc@coinpost.jp