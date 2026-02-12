初心者でもわかる！2026年11月施行の新免税制度「リファンド方式」を徹底解説

株式会社Ocean

株式会社Ocean（本社：東京都中央区、代表取締役：星野 遼、以下「当社」）の代表・星野が、2026年2月9日(月)放送のテレビ東京「ニッポン！こんな未来があるなんて」（MC：加藤浩次）に出演し、2026年11月に予定されている免税制度改正（リファンド方式への移行）について、免税サービスのプロフェッショナルとして従来の制度からの変更点と今後の対応方法を詳しく解説しました。

2026年11月、免税制度はどう変わる？

2026年11月より、日本の免税制度は「店頭即時免税方式」から「リファンド方式」へと大きく転換します。

従来の制度では、訪日旅行客が免税店で商品を購入する際、その場で消費税を差し引いた税抜き価格での購入が可能でしたが、新制度の「リファンド方式」では、消費税を含めた税込み価格で商品を購入します。その後、出国時に空港や港のキオスクなどで免税手続きを行い、購入時に支払った消費税相当額の返金を後日受け取るという仕組みです。

この制度改正は、不正転売の防止と店舗の事務負担軽減を目的としています。海外諸国で標準となっているリファンド方式の採用により、日本の免税制度がグローバルスタンダードに適合し、より透明性の高い仕組みへと進化します。

Oceanが目指す姿

当社は、この制度変更を「訪日ショッピング体験全体をアップデートする転換点」と捉え、次世代免税システム「Ocean Tax Refund」を開発。世界初のLINEミニアプリによる免税申請、生成AIを活用したカスタム音声による多言語コミュニケーション機能など、最先端技術によるシームレスな手続きフローで、訪日客と店舗双方の利便性を向上を目指しています。

今後は、「Ocean Tax Refund」を起点に、訪日旅行者向けの総合ショッピング体験プラットフォームへと機能を拡充し、日本の観光立国化と小売・旅行業界のDX推進に貢献してまいります。

制度改正の全体像を理解できる！YouTubeで無料公開中

2026年2月9日(月)放送のテレビ東京「ニッポン！こんな未来があるなんて」(MC：加藤浩次)では、現行の免税方式と新しいリファンド方式の違いをわかりやすく比較。

免税制度の基礎から2026年の法改正、そして具体的な対応方法まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説しています。

▼ 番組視聴はこちら(YouTube)

加藤浩次が最新「インバウンド旅行客向け免税サービス」を直撃！【ニッポン！こんな未来があるなんて～巨大企業の変革プロジェクト～】

https://youtu.be/IT_cOtVaWjM?si=hNEgQ_3TmksXjslU



より詳しい制度改正の解説は、Oceanサービスサイトでもご覧いただけます。実務担当者向けの詳細情報も掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

https://service.ocean.inc/tax-system

株式会社Oceanについて

株式会社Oceanは、「訪日ショッピング体験を、もっと自由に」をミッションに、次世代の訪日タックスリファンド・ショッピングプラットフォームを構築し、日本の観光価値の向上に貢献する企業です。海外主要メディア・OTA・SNSとも提携し、日本の観光事業者に対して、免税・タックスリファンドサービスおよび訪日客送客サービスを提供しております。

■会社概要

会社名：株式会社Ocean (Ocean Inc.)

代表者：星野 遼

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-5 藤屋ビル5階

設立：2024年5月

資本金：1億3804万円（資本準備金含む）

URL：https://www.ocean.inc

免税承認送信事業者番号：1-0100-0124-5294-0140-0001

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社Ocean 広報担当

E-Mail：pr@ocean.inc