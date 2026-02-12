【横須賀・ソレイユの丘】300体の恐竜が原っぱを激走＆踊り狂う！ 『第4回ティラノサウルスレース』3月7日(土)開催決定。カオスな「ティラノパレード」も初実施！

株式会社日比谷花壇「第3回ティラノサウルスレース」の様子

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、当社が代表企業を務めるエリアマネジメント横須賀共同事業体で受託し、管理運営を行う「長井海の手公園 ソレイユの丘」（所在地：神奈川県横須賀市）において、圧倒的なスケールへと進化した没入体験型恐竜コンテンツ『ソレイユ恐竜島』を、2026年3月6日（金）にオープンします。

さらに、この新コンテンツの誕生を記念して、翌3月7日（土）には、一般社団法人日本ティラノサウルス競技連盟公認レースイベント『第4回ティラノサウルスレースinソレイユの丘』の開催を決定しました。

■『第4回ティラノサウルスレースinソレイユの丘』詳細： https://soleil-park.jp/event/11381

■ティラノサウルスレース紹介動画： https://youtube.com/shorts/YUCbbxb2Ta4

※『ソレイユ恐竜島』最新情報は、ソレイユの丘公式HP内で随時更新予定。

多くの来園者を魅了した『恐竜アドベンチャー』が昨年11月に終了し、さらなる進化を遂げて、ソレイユの丘に新たに没入体験型恐竜コンテンツ『ソレイユ恐竜島』がオープンします。最大の注目は、これまでの展示サイズを大幅に上回る全長10m超のティラノサウルスの登場です。ソレイユ恐竜島に入ると、あたかも恐竜たちの生息地に足を踏み入れたかのような臨場感を味わうことができ、大人も子供も冒険気分でワクワクするような体験をお楽しみいただけます。

そして、このソレイユ恐竜島の誕生を記念して開催される今回のティラノサウルスレースは、回を追うごとに盛り上がりを見せ、今回で第4回を迎えます。毎回、募集開始とともに申し込みが殺到するこの人気イベント。第4回は、最大300体（成獣220体・幼獣80体予定）という過去最大規模のエントリーを募集しており、春の「のんびりはらっぱ」を熱狂の渦に巻き込みます。

「ティラノパレード」（イメージ）

さらに今回は、レースをさらに熱く盛り上げる特別なプログラムとして、初の試みとなる「ティラノパレード」を実施予定。色とりどりのティラノサウルスたちが音楽に合わせて園内の中央園路を踊り歩く、史上最高にカオスな光景が広がります。

このほか、前回大好評を博した、短い前足を懸命に使って力を合わせ、熱気と笑いがあふれる本気対決が繰り広げられる「ティラノ綱引き」や、それぞれのティラノサウルスが個性豊かにデコレーションされたスーツを披露し、一番を決める「ティラノファッションコンテスト」、ティラノサウルススーツを着たまま遊べる園内アトラクションなど、様々なプログラムに挑戦するティラノサウルスたちのシュールで愛らしい姿は、SNS映え間違いなし。参加者も観客も、日常を忘れて笑い合えるひとときを提供します。

この春は三浦半島の自然豊かなソレイユの丘で、新しくなった恐竜体験と熱狂のレースを楽しみながら、最高の“ティラ活”を満喫しませんか。

≪『第4回ティラノサウルスレースinソレイユの丘』 概要≫

過去開催時の様子

開催日：2026年3月7日（土）

【タイムスケジュール】

9：00 受付開始

10：30 開会式

10：40～ ラジオ体操

11：00～ 予選レース

12：30～ 決勝レース、ティラノファッションコンテスト

12：45～ 表彰式

13：00～ 綱引き、ティラノ・サンバ・パレード、集合写真撮影

13：20～ 抽選会

会場：長井海の手公園 ソレイユの丘 「のんびりはらっぱ」

定員：300名（先着順）

・成獣の部オス（中学生以上男性） 80体

・成獣の部メス（中学生以上女性） 140体

・幼獣の部（小学生以下） 80体

参加費（税込）：大人（中学生以上）1,000円／こども（小学生以下）600円

参加方法 Webチケット事前購入制 ※当日参加枠なし

申込方法：下記の「ソレイユの丘」の公式ホームページ内の「チケット購入ページ」からお申込みください。

チケット購入ページ：https://ticket.soleil-park.jp/top/t-rex-race

※雨天決行・荒天時は中止する場合がございます。

※キャンセルポリシー等詳細は、チケット購入サイトをご確認ください。

ティラノサウルス同士で交流を深めて記念撮影過去開催時のレースの様子第3回実施の余興「ティラノ綱引き」の様子準備運動の様子

■「一般社団法人日本ティラノサウルス競技連盟」について：https://t-rex.or.jp/

ビジョン：ティラノサウルス競技・企画を通して、楽しむこと、頑張ること、感情を出すことにより、人々とつながり気持ちの活性化、地域社会の活性化を目的とする。

■新たな余興コンテンツ登場！レース後もティラ活で楽しもう

「ティラノパレード」（イメージ）

ティラノサウルスたちが音楽に合わせて中央園路を踊り歩くサンバパレード「ティラノパレード」を開催。

「ティラノファッションコンテスト」（イメージ）

ティラノサウルスたちが個性豊かにデコレーションされたスーツを披露し、ティラノの皆様たちで一番を決める「ティラノファッションコンテスト」。

■ティラノスーツ姿で色々なアトラクションに乗れる！レース後はティラ活を楽しもう！

ティラノスーツ姿で園内のアトラクションに乗れる！

【利用可能遊具】

観覧車／メリーゴーランド／ダイバーシューター／GOGO カート／シバスライダー／おもしろ自転車（一部）／ソレ！スポ／トランポリン／ソレイユトレイン／ぶらりんこ／UFOバンパー

※メリーゴーランドは馬車限定

※おもしろ自転車は大自転車限定

≪新恐竜コンテンツ『ソレイユ恐竜島』が3月6日(金)にスタート！≫

開催期間：2026年3月6日（金）～

開催場所：長井海の手公園 ソレイユの丘

営業時間：平日 10:00～16:00（最終受付）／土日祝 10:00～16:30（最終受付）

入場料：800円（税込）

※イベントの最新情報は、ソレイユの丘公式HP内で随時更新予定。

■「長井海の手公園 ソレイユの丘」について：https://soleil-park.jp/

「365日誰もが遊び愉しみ尽くせるエンターテイメントパーク」として、2023年4月リニューアルオープン。都心から車で約70分の距離にありながら、1年を通じてさまざまな表情を見せる相模湾・伊豆大島・富士山などの絶景と園内に咲き誇る四季折々の花々、アスレチックやVRスポーツなど、世代や天候を問わず楽しめる公園です。さらに新設のイタリアンレストランはじめフードホール、ファストフード店など飲食施設も充実。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75797/table/150_1_c528ac4691160fa68b205f72337da7d7.jpg?v=202602120251 ]

ソレイユの丘 公式HP： https://soleil-park.jp/

ソレイユの丘 公式Instagram：https://www.instagram.com/soleil_yokosuka/

ソレイユの丘 公式X：https://x.com/soleil_yokosuka

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

公式X：https://x.com/hibiyakadan

公式Facebook：https://www.facebook.com/hibiyakadan/

日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com