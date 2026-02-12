“200年前のウィーン”を音楽で体験　パソナグループ 夢オーケストラ『第18回チャリティーコンサート』　～3月14日（土）銀座ブロッサムホールにて開催～

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆）は、パソナグループの社員やエキスパートスタッフ（派遣登録社員）、クライアント企業によって構成されるパソナグループ「夢オーケストラ」による、『第18回チャリティーコンサート』を3月14日（土）に銀座ブロッサムホール（東京都中央区）にて開催いたします。

▲「夢オーケストラ」コンサートの様子

パソナグループ「夢オーケストラ」は、パソナグループに関わる方々が、音楽を通して互いの絆を深めることを目的に2008年7月に設立。現在、約50名の団員が所属し、月2回、主に平日の終業後に練習を重ねています。

今回は、日墺文化協会の協力のもと、音楽の都ウィーンで活躍した作曲家に焦点を当てたコンサートを企画しました。来年、没後200年を迎えるベートーヴェンを中心に、彼が生きた時代のウィーンを彩った音楽を、先輩であり多大な影響を与えたモーツァルト、そして同時代に人気を博したロッシーニやシューベルトの作品とともにお届けします。

また、数ある作品の中から歌劇の序曲を中心に選曲し、楽曲同士の共通点や作曲家同士の関係性など、当時のウィーンの音楽文化を感じていただけるプログラムとなっています。

本コンサートはチャリティーとして実施し、収益の一部を世界の子どもたちの教育支援に寄付いたします。パソナグループは、文化・芸術を通じた交流と学びの機会を広げるとともに、社会貢献活動にも継続的に取り組んでまいります。

夢オーケストラ 『第18回チャリティーコンサート』概要

◇日時：

2026年3月14日（土）13：30（開場 12：45）

◇会場：

銀座ブロッサムホール（東京都中央区銀座2-15-6）

◇出演：

指揮／曽我大介 ピアノ／石井楓子 メゾソプラノ／藤井彩歌

管弦楽／パソナグループ「夢オーケストラ」

◇運営：

主催／パソナグループ 協力／日墺文化協会

◇料金：

3,000円（税込み）

◇購入：

https://www.a-tempo.info/yumeoke2603.html

◇お問合せ：

株式会社パソナグループ 文化企画部 太田・武田 Tel 03-6734-1116