世界No.1※ホワイトビール「ヒューガルデン」5月より新ロゴ入りパッケージを順次展開、2年連続大好評のロゼ缶も春に再入荷！

AB InBev Japan 合同会社

約600年の歴史を誇るベルギーホワイトビールの王道「Hoegaarden（以下、ヒューガルデン）」は、世界で最も選ばれているホワイトビール※として、2026年5月より「ヒューガルデン ホワイト」に世界No.1ホワイトビール※ロゴをあしらった新パッケージデザインを順次展開します。

あわせて、2024年・2025年に大好評を博したラズベリー香る華やかなロゼ「ヒューガルデン ロゼ 330ml缶」を、2026年春も期間・数量限定で再びお届けします。

1445年、ベルギー・ヒューガルデン村。修道士たちが生み出した特別なホワイトビールは、オレンジピールとコリアンダーシードの完璧な組み合わせが生み出す自然な苦味と、特有の清涼感、香り華やぐフルーティーな味わいが特徴です。国際的ビール祭典「ワールドビアカップ」(WORLD BEER CUP)「ベルギーホワイトビール」部門では金賞6冠※を誇る唯一無二のオリジナルレシピが受け継がれ、今もなお世界を魅了するベルギーホワイトビール”として愛され続けています。

その「ヒューガルデン ホワイト」は、世界で最も選ばれているホワイトビール※としての評価を象徴する「世界No.1※」ロゴをあしらった新パッケージへと、順次切り替わります。

また、「ヒューガルデン ホワイト」にラズベリーを加えた、贅沢なフルーツビール「ヒューガルデン ロゼ 330ml缶」は、2024年・2025年の発売時に大きな反響を呼び、2026年春も“春再入荷”商品として、現在、全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、リカー専門ショップ、オンラインストアにて期間・数量限定で発売中です。

春のお食事シーンを華やかに彩る自分へのご褒美の1本としてお楽しみいただけます。

5月より世界No.1ホワイトビール※ロゴ入りの新パッケージへと順次切り替わる「ヒューガルデン ホワイト」、春らしい華やかな色合いとラズベリーの香りが楽しめる「ヒューガルデン ロゼ 330ml缶」、そして脱アルコール製法で本来のヒューガルデン ホワイトの味わいを実現したノンアルコールの「ヒューガルデン ゼロ」。

この春もヒューガルデンとともに、お食事シーンで、自分へのご褒美に寄り添うひとときをお楽しみください。

＜商品情報＞

商品名 ：Hoegaarden Rosee（ヒューガルデン ロゼ）

商品概要：ラズベリー香る、華やかなロゼ。ベルギーホワイトビールの王道 「ヒューガルデン ホワイト」に、ラズベリーを加えた贅沢なフルーツビール。甘みと酸味の程よいバランス、香り華やぐフルーティーな味わいと、優しいルビー色が特長。お祝い、ご褒美の食卓や、リラックスタイムに。デザートビールとしてもおすすめ。

価格 ：オープン価格

※ヒューガルデン ロゼ 缶（330ml）在庫無くなり次第終了

ヒューガルデン ロゼ 缶（期間・数量限定発売）330ml

商品名 ：Hoegaarden White（ヒューガルデン ホワイト）

商品概要：オレンジピールとコリアンダーシードの完璧な組み合わせが生み出す、香り華やぐフルーティーな味わい。食事との相性がよく、フードの味わいを引き立てるホワイトビール。普段ビールを飲まない方にもおすすめ。約600年の歴史と、唯一無二のオリジナルレシピから生まれた、ベルギーホワイトビールの王道。

価格 ：オープン価格

左：ヒューガルデン ホワイト 缶 330ml, 右：ヒューガルデン ホワイト 瓶 330ml

※２ 2年に一度行われる国際的なビールの祭典「ワールドビアカップ」(WORLD BEER CUP)「ベルギーホワイトビール」部門にて金賞受賞歴6回(1996年・2002年・2004年・2006年・2008年・2016年)

※3 日本フードアナリスト協会 第77回「ジャパン・フード・セレクション」 日本人の繊細な味覚・嗜好性・感性・食文化に配慮した評価にて食に合うホワイトビールとして、最高峰の「グランプリ」受賞(2024年7月16日)

商品名 ：Hoegaarden0.0 (ヒューガルデン ゼロ)

商品概要：オレンジ香る、甘美な味わいのノンアルコール ホワイトビールテイスト。脱アルコール製法で、ベルギーホワイトビールの王道 「ヒューガルデン ホワイト」からアルコール分を除去したヒューガルデン本来の風味が特徴。オレンジピールとコリアンダーシードの完璧な組み合わせが生み出す、爽やかでフルーティーな味わいは、食事やリラックスタイムにおすすめ。

価格 ：オープン価格

ヒューガルデン ゼロ 缶 330ml

■ヒューガルデンとは

世界No.1ホワイトビール※ (The World’s No.1 Wheat Beer)

約600年の歴史を持つ、唯一無二のオリジナルレシピから生まれたベルギーホワイトビールの王道「ヒューガルデン」は、オレンジピールとコリアンダーシードの完璧な組み合わせが生み出す自然な苦味と、特有の清涼感、香り華やぐフルーティーな味わいが特徴のホワイトビールです。食事との相性がよく、フードの味わいを引き立てるその美味しさは、世界を魅了するベルギーホワイト(The Original Belgian Wheat Beer)として今まで多くの人を魅了し続けています。2年に一度開催される国際的なビールの祭典「ワールドビアカップ」の「ベルギーホワイトビール」部門では、6度の金賞受賞歴を誇ります。また、日本フードアナリスト協会 第77回「ジャパン・フード・セレクション」において、食に合うホワイトビールとして、最高峰の「グランプリ」を2024年7月16日に受賞。

公式ブランドサイト：https://hoegaarden.jp/(https://hoegaarden.jp/)

公式インスタグラム：＠hoegaarden_jpn https://www.instagram.com/hoegaarden_jpn(https://www.instagram.com/hoegaarden_jpn)

※ユーロモニター調べ；酒類 2025 年版；同社のホワイトビールカテゴリー（Weissbier/Weizen/Wheat Beer）の定義；外食・小売チャネルの合計； 小売販売額ベース の％ブランドシェア；2018～2024 年（7年連続）