【3/3～6】流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に出展

株式会社スマレジ

iPadなどのタブレットを利用したクラウドPOSレジ『スマレジ』を展開する株式会社スマレジ（本社：大阪市中央区、代表取締役：宮崎 龍平、以下「当社」）は、3月3日（火）より東京ビッグサイトで開催される、国内最大級の流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。

『スマレジ』をはじめ周辺機器も含めた実機展示に加え、子会社の株式会社ネットショップ支援室（本社：東京都港区、代表取締役：竹澤 洋一）が提供する『スマレジ・EC』シリーズなどをご紹介。また、今後リリース予定の決済サービス『PAYGATE』の新端末および、経営判断を支援するAI活用型の分析（BI）ツールも初公開いたします。

■ 注目の展示内容

当社ブースにて、今後リリース予定の新サービスをご紹介予定です。

１.新型決済端末『PAYGATE P5』『PAYGATE P5L』

決済を「点」ではなく、レジと高度に連携した「面」のソリューションへ。1台で会計・決済が完了する『PAYGATE P5』、およびプリンターレスで極限までスリム化した『PAYGATE P5L』を展示いたします。リアルな店舗の課題に寄り添う、最新の決済端末をご紹介します。

＜新機種の特徴＞

『PAYGATE P5』

～モバイル・催事利用にこれ1台！～

※画像はイメージです

・商品登録から会計、レシート発行、キャッシュレス決済まで完結。テーブル会計はもちろん、軒先販売やポップアップストアなど、場所を選ばずに利用できます。

・端末のCPUにオクタコア（8コア）を採用し、処理速度がアップ。

・通常のカメラではなく、バーコードリーダー搭載のため、QRコード決済の読み取りを瞬時に。

『PAYGATE P5L』

～あらゆる店舗業務をつなぐマルチシステム～

※画像はイメージです

・レシート出力を連携先のレジプリンターに集約することで端末本体が薄型に。

・POSレジ、自動券売機・精算機など周辺機器と連携。決済を行わない待機時間には、合計金額や支払い情報を表示するカスタマーディスプレイとしても使えます。

・パスポートのデータを読み取り、インバウンド対応・免税販売手続きがスピーディーに。

・OES（オーダーエントリーシステム）ハンディ-ターミナル端末としても利用可能。

２.『スマレジBIツール』

日々の“気づき”を次のアクションにつなげる。先日リリースした「AIレポート機能」と組み合わせることで、POSに蓄積された膨大なデータを、専門的な知識がなくても簡単に分析できる新たなAIサービスです。当社の勤怠管理システム『スマレジ・タイムカード』と連携すれば、売上と人件費の相関など現場に潜む課題が浮き彫りに。店舗経営の意思決定を強くサポートします。

■ 「リテールテックJAPAN 2026」について

※画像はイメージです

「リテールテックJAPAN」は、日本経済新聞社が主催する、流通・小売・飲食業界の経営を支える最新のIT機器やシステム、サービスが一堂に会する国内最大級の流通情報システム総合展です。

第42回目となる今回は、人手不足の解消、店舗オペレーションの効率化、そしてデータやAIを活用した新たな顧客体験の創出（流通DX）をテーマに、国内外を代表するITベンダーやスタートアップが集結します。

■株式会社スマレジについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71550/table/110_1_219d0380431af1a020d5ae9b8ee217d1.jpg?v=202602120251 ]昨年出展時の様子

会社名 ： 株式会社スマレジ

代表 ： 代表取締役 宮崎 龍平

設立 ： 2005年5月24日

資本金 ：1,156百万円（2025年4月30日時点）

本社所在地： 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 3F

URL ： https://corp.smaregi.jp/

＜クラウドPOSスマレジについて＞

スマレジはiPadやiPhoneを用いた低価格かつ高機能なPOSレジです。データはクラウド上で一元管理。時間と場所を選ばないリアルタイムな売上分析を実現しました。小売やアパレル、飲食店など多くの業態に応える機能を有し、小規模店舗から大規模チェーン店舗までご利用いただけます。

https://smaregi.jp/

ーーお店を元気に、街を元気に！ーー

当社は、POSレジを中心としたITサービスの提供を通じて、データを活用した新時代の店舗運営を支援します。また、店舗ビジネスに役立つ情報発信や、ユーザーの皆さまとの交流を通じて「お店」と「街」の元気を創造します。