【 大人気『いちごカスタード』が、いちご感UPで再登場♪ 】発売に合わせ、『あんこ30％増量キャンペーン』も同時開催！！

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）は、2026年2月18日（水）より、全国の築地銀だこのたい焼取扱店舗（一部店舗を除く）にて、 クロワッサンたい焼 『いちごカスタード』を期間限定で発売いたします。

さらに、同日2月18日（水）から3月1日（日）までの12日間、クロワッサンたい焼の定番商品 「あずき」 を対象とした 『あんこ “30％” ※ 増量キャンペーン』 も実施いたします！

※ 増量の30％は、当社通常販売品と比較した場合の使用量です

春限定のご褒美クロワッサンたい焼が、今年も登場！

クロワッサンたい焼 『いちごカスタード』

今が旬の “苺（いちご）” を使った クロワッサンたい焼『いちごカスタード』。昨年大好評をいただいた期間限定商品が、今年はさらに いちご感をUP！して登場します。

春を思わせるやさしいピンク色のクロワッサン生地には、高級ブランド苺として名高い “あまおう” を贅沢に練り込み、生地の表面（片面のみ）にはアーモンドスライスをトッピング。専用の鉄板で両面から一気に焼き上げることで、外はサクッと香ばしく、中はしっとりとした食感に仕上げました。

さらに今年は、中の「いちごジャム」を大幅リニューアル！苺の配合量を 約1.8倍に増量（昨年比）し、より果肉感あふれるジューシーな味わいをお楽しみいただけます。ふんわりとバニラが香る 特製のなめらかな「カスタード」と合わされば、甘酸っぱい “いちご” の華やかな風味と、やさしい甘さが口いっぱいに広がり、思わずもうひと口頬ばりたくなる、ご褒美感のある逸品です。

午後のごほうび時間や、春のお出かけに。

クロワッサンたい焼『いちごカスタード』は、1匹でも満足感がありながら、軽やかなクロワッサン生地の食感が心地よく、後を引く味わいに仕上げました。午後のティータイムのお供にはもちろん、ご家族やご友人への手土産や差し入れにもおすすめです。最大6匹入るお持ち帰り専用BOXは、クロワッサンたい焼『いちごカスタード』のほか、定番商品の「あずき」や「カスタード」との組み合わせも自由自在。春のお出かけやお花見など、さまざまなシーンでお楽しみください♪

クロワッサンたい焼（あずき）『あんこ “30％” 増量キャンペーン』 開催！

お持ち帰り専用BOX イメージ

クロワッサンたい焼『いちごカスタード』の発売に合わせ、大好評！一番人気の「あずき」を対象とした『あんこ “30％” 増量キャンペーン』を 2月18日（水）から3月1日（日）までの12日間限定 で実施いたします！

北海道産あずきを使用し、昔ながらの製法で丁寧に炊き上げた “自家製餡” を、お値段はそのままに、通常よりもた～っぷり詰め込んでご提供いたします！期間限定商品と合わせ、ぜひこの機会に当店自慢の「あずき」もご賞味ください！

実施期間：2026年2月18日（水）～ 3月1日（日）

対象商品・価格：クロワッサンたい焼 「あずき」 1匹 240円（商品価格）/ 259円（税込）

※店内飲食の場合は価格・税率が異なります

キャンペーン内容：対象商品ご購入で、あずきを通常の “30％”※ 増量！

※増量の30％は、当社通常販売品と比較した場合の使用量です



実施店舗：

全国の築地銀だこ クロワッサンたい焼取扱店舗（一部店舗を除く）販売店舗は こちら(https://stores.gindaco.com/all/?service=%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%81%9F%E3%81%84%E7%84%BC%E5%8F%96%E6%89%B1)

系列店のたい焼専門店 「銀のあん(https://hotland.co.jp/brand/ginnoan/#shop)」 店舗でも実施

※本キャンペーンにつきましては、様々な理由により非実施及び突然の中止・変更等の可能性がございますので、詳しくはご希望の店舗へ直接お問い合わせください

クロワッサンたい焼 『いちごカスタード』商品概要

【 商品名・価格 】

クロワッサンたい焼 『いちごカスタード』

1匹 280円（商品価格）/ お持ち帰り 302円（税込）

クロワッサンたい焼 『いちごカスタード』商品イメージ

お持ち帰り専用BOX（6匹入り）

1,680円（商品価格）/ お持ち帰り 1,812円（税込）

※期間限定商品のみを組み合わせた価格となります

※お持ち帰り専用BOX（最大6匹入り）は「あずき」「カスタード」など、お好きな組み合わせをお選びいただけます

（内容により価格が異なります）

※系列店のたい焼専門店 「銀のあん(https://hotland.co.jp/brand/ginnoan/)」 店舗では、一部販売価格が異なります

※店内飲食の場合は、価格・税率が異なります

【 発売日 】

2026年2月18日（水）

※系列店のたい焼専門店 「銀のあん」 店舗でも同時発売

【 販売店舗 】

全国の築地銀だこ クロワッサンたい焼取扱店舗（一部店舗を除く）販売店舗一覧は こちら(https://campaign.gindaco.com/news/2026_strawberryCW_shoplist.pdf)

※系列店のたい焼専門店 「銀のあん」 店舗一覧は こちら(https://hotland.co.jp/brand/ginnoan/#shop)

【 築地銀だこ デジタルスタンプカード 】

『築地銀だこアプリ(https://app.gindaco.com/)』（以下、銀だこアプリ）では、便利でお得な「銀だこデジタルスタンプカード」をご利用いただけます。

本サービスは、銀だこアプリをダウンロードのうえ、たこ焼1舟（6個入り以上）のほか、焼きそば1皿、たい焼3匹のご購入ごとにスタンプが1つ付与され、スタンプがたまるとアプリ内で「たこ焼（1舟8個入り）」のクーポンがもらえる、大変お得なデジタルスタンプカードです！さらに、毎月8日・18日・28日は 「スタンプ2倍」 のスペシャルデーも実施！

【 重要なお知らせ 】銀だこスタンプカード（紙）の新規発行終了について

『築地銀だこアプリ』 のサービス開始に伴い、従来の『紙の銀だこスタンプカード』の新規発行を、2026年2月18日（水）をもって終了いたします。

※赤カードの新規発行、ならびに銀・ゴールドカードへの更新を含む

また、紙のスタンプカードへのスタンプ押印は、2026年11月30日（月）をもって終了いたします。現在お持ちの「紙の銀だこスタンプカード」につきましては、全国の各店舗にて、ランク・押印済みスタンプ・たこ焼無料交換情報などをそのまま「銀だこアプリ内のデジタルスタンプカード」へ移行可能です。ご来店の際は、お手数ではございますが、銀だこアプリをダウンロードのうえ、店舗にて移行手続きをお願いいたします。詳しくは「銀だこスタンプカード(https://www.gindaco.com/stampcard/)」ページをご確認ください。

【 銀だこアプリ概要 】

アプリ名：築地銀だこ

（https://app.adjust.com/1fchy95t）

価格：無料

対応OS：iOS / Android

（機種によりご利用いただけない場合がございます）

銀だこアプリの登録方法・詳細は こちら(https://app.gindaco.com/)

お早めに、便利でお得な 『デジタルスタンプカード』 への切り替えをお願いいたします！

※画像はすべてイメージです

築地銀だこはこれからも、“ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。