映像解析アプリ「SmartScout」、野球チームへの導入に向けミズノと業務提携

株式会社Knowhere

株式会社Knowhere（本社：東京都港区、以下「Knowhere」）は、ミズノ株式会社（本社：大阪府大阪市、以下「ミズノ」）と、Knowhereが開発・提供する映像解析アプリケーションソフトウエア「SmartScout（スマートスカウト）」の販売および関連サービスの展開に関する業務提携契約を締結しました。

今回Knowhereとミズノは、「野球の育成環境をより良くする」という共通のビジョンのもと協業することとなりました。Knowhereが持つ映像解析・データ可視化の技術と、ミズノが長年スポーツ界で築いてきた野球チーム・指導者・選手とのネットワークを組み合わせることで、誰もが手軽に映像とデータを活用できる環境づくりを推進していきます。

SmartScoutについて

「SmartScout」は、Knowhereが開発した解析ツールで、AI技術を駆使して選手のパフォーマンスをデータで可視化し、効率的なトレーニングとけがの予防を実現するツールです。スマートフォン1台でリアルタイム分析が可能なため、選手の潜在能力を最大限に引き出すことができます。

既にMLBおよびNPBの双方のリーグのチームに導入されており、その技術力と精度の高さはトップリーグの現場で証明されています。専門的な設備や知識を必要とせず、日常の練習や指導現場で活用できる点が特長で、チームおよび個人の双方を対象としています。

本提携を通じて、中学・高等学校・大学の野球部、社会人野球チームなど、育成世代を中心とした現場への導入を共に進めてまいります。

・投球、打撃の計測が可能

・AIコーチが詳細にフィードバック（データ初心者でも使いこなせる安心の機能を搭載）

・スマートフォン1台で計測できるため、持ち運びコストが低い(日々の練習、試合前、試合など多くのシーンで計測が可能）

今後の展開

Knowhereは、ミズノとの協業を通じて、「SmartScout」をより多くの野球チーム・選手に届けるとともに、現場の声を反映したサービス改善を継続して行っていきます。 両社は、本取り組みを通じて、データを活用した新たな野球文化の醸成に貢献してまいります。

株式会社Knowhereについて

株式会社Knowhere(ノーウェア)は「誰もがスポーツが上手くなれる環境を」をミッションに掲げ、スポーツ分野でのテクノロジー活用を推進するソフトウェアやアプリケーションの企画・開発・運用を行う会社です。https://knowhere.co.jp/

ミズノ株式会社について

ミズノ株式会社は1906年創業以来、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」を経営理念に、スポーツ品の製造および販売、スポーツ施設の運営、各種スクール事業を展開。近年は日常生活にもスポーツの価値を活用した商品やサービスの開発を積極的に進めている総合スポーツ用品メーカーです。https://corp.mizuno.com/jp