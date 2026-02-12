全国トイレ検索アプリ「TOILET SEARCH（トイレサーチ）」を正式リリース

株式会社TOILET SEARCH

株式会社TOILET SEARCH（本社：東京都港区、代表取締役社長：大隅豊仁）は、街中の無料で使えるトイレを写真・設備情報とともに検索できるアプリ「TOILET SEARCH（トイレサーチ）」を2026年2月12日に正式リリースいたします。

本サービスは、ユーザー投稿によりトイレ情報が更新され続ける動的な”トイレ情報プラットフォーム”として設計されており、従来の静的なトイレマップでは不可能だった清潔度の可視化とリアルタイム性を実現します。

ダウンロードURL：https://apps.apple.com/jp/app/toilet-search/id6755859175(https://apps.apple.com/jp/app/toilet-search/id6755859175)

■ TOILET SEARCHとは？

2026年2月12日iOS版リリース

「TOILET SEARCH」は、コンビニ・カフェ・商業施設・公共施設・ホテルのトイレなど、街中に点在する無料トイレを地図上で見つけやすく表示するサービスです。

最大の特徴は、ユーザーの口コミ投稿により”トイレ情報を可視化する点“です。

・写真

・清潔度レビュー

・設備の有無（トイレットペーパー・ウォシュレット・ベビーベッド・多目的・バリアフリー等）

・有人／無人

ユーザーの一つの投稿が、次の誰かの安心につながります。

■ ユーザー視点での利便性

実際のアプリのデザイン

▶︎直感的な地図表示で迷わない

現在地から最寄りの使えるトイレをワンタップ検索。

▶︎ 写真・レビューで「清潔かどうか」がひと目でわかる

これまで誰も可視化できなかった“清潔度”を共有。

▶︎ 細かいフィルター検索機能

・女性用・男女共用・ベビーチェア・おむつ交換台・バリアフリー・有人/無人・ウォシュレット・トイレットペーパーの有無・オストメイトなど

必要な条件だけを絞って検索できます。

▶︎ レビュー投稿でデータが進化

利用者の声がそのまま次の利用者の安心につながります。

▶︎ 多言語対応

日本語・英語・中国語（簡体・繁体）・韓国語に対応し、訪日客向け利便性を強化。

■ 他社との違い：“ユーザー投稿型”で更新され続ける国内初のトイレアプリ

従来のトイレ検索サービスは自治体や事業者が登録した情報を表示する “静的データ” が一般的で、更新頻度が低く、情報の鮮度に課題がありました。

TOILET SEARCH はその常識を覆します。

・情報が毎日更新され続ける「動的データベース」

・清潔度・設備情報がリアルタイムで可視化

・写真もレビューも利用者主体で信頼性が高い

・利用者が投稿すれば街のトイレ環境が良くなる“参加型モデル”

まさに “みんなで作る、日本最大のトイレ情報サービス” を目指しています。

■ 開発背景とビジョン

都市部では

・トイレの場所が分からない

・清潔かどうか分からず不安

・子ども連れ、女性が安心できない

・商業施設などに利用者が集中し行列化

・訪日客の “Where is toilet?” 問題

といった課題が深刻化しています。

しかし、多くの場合、問題はトイレの情報が少ないこと。

TOILET SEARCH は、トイレ情報の透明化と利用者参加型の改善サイクルを通じて、

“誰もが安心してトイレ利用ができる社会” を実現します。

■ 現在の対応エリア

日本全国約5万件の無料トイレを掲載

■ サービス概要

サービス名：TOILET SEARCH（トイレサーチ）

形式：iOS（2026年2月12日リリース開始）

Android（2026年3月リリース予定）

利用料金：無料

主な機能：

・トイレ検索（地図表示）

・写真・設備・清潔度レビュー

・フィルター検索

・AI清潔度分析（予定）

・多言語対応（予定）

・投稿・評価機能

■ 代表コメント

「TOILET SEARCHは、街のトイレ環境を“ユーザーの力で可視化させる”アプリです。」

誰もが必ず使う“トイレ”。

外出時、トイレ情報が分からないことに不安やストレスを感じる人も少なくありません。

私たちは、口コミと評価を通じてトイレ情報を可視化し、誰もが安心して利用できるトイレ環境を構築していきます。

―― 大隅 豊仁（株式会社TOILET SEARCH 代表取締役社長）

■ 会社概要

会社名：株式会社TOILET SEARCH

設立：2025年4月

代表者：代表取締役社長 大隅 豊仁

所在地：〒106-0032

東京都港区六本木7丁目12-2 R7ビルディング

事業内容：トイレ検索アプリ開発

公式HP：https://toilet-search.com

ダウンロードURL：https://apps.apple.com/jp/app/toilet-search/id6755859175

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社TOILET SEARCH

Email：info@toilet-search.com