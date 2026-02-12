ユビレジとファンくるが業務連携

株式会社ユビレジ

“カンタンがいちばん”がコンセプトのクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供している株式会社ユビレジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木戸 啓太）は、顧客体験を可視化し、企業の事業価値向上を支援する株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人、以下「ファンくる」）と、飲食店の店舗運営改善を目的とし、業務連携を開始しましたのでお知らせいたします。

●本連携について

「購買データ（POS）」と「顧客データ（VOC）」の統合による経営のブラックボックス解消

ユビレジが持つ「何が売れたか（POSデータ）」と、ファンくるが持つ「なぜ売れたのか・なぜリピートされないのか（顧客体験データ）」を連携により紐づけて活用します。これにより、多くの店舗でブラックボックスとなっていた「売上と顧客満足度の相関」や「リピート阻害要因」を可視化。財務・経理視点での収益改善と、現場視点でのサービス向上を同時に実現する体制を構築します。

商品別の「真の競争力」を分析し、収益を最大化するデータ活用モデルの構築に向けた検証に着手

両社のデータを掛け合わせ、料理品目ごとの注文数と、味・盛り付け・提供スピードなどの詳細な顧客評価を紐づけることで、商品の真の競争力を分析します。「注文は多いが評価が低い」等の課題特定や、顧客のコストパフォーマンス評価に基づいた「いくらまでなら許容されるか」という適正価格の算出など、収益最大化に向けた具体的なデータ活用モデルの検証に着手します。

●今後の取り組み

「ユビレジ」を導入している飲食店で、データ活用の検証を行います。現場での検証を通じて、POSからのデータと顧客の声を統合し、店舗運営に活かす具体的なサービス開発を進めます。飲食事業者の皆様のさらなる事業価値向上の実現に向けて事業を推進してまいります。

●本連携に際しての両社コメント

■株式会社ファンくる 代表取締役社長 山口 敬人 氏

ユビレジ様との業務連携を大変嬉しく思います。当社は特許技術による「声」の分析を通じ、経営から現場レベルの課題を可視化してまいりました。一方で、お客様が実際に「どのような購買行動をとったか」という事実データとの詳細な紐づけには、さらなる可能性が残されていました。

ユビレジ様は、使いやすさと高機能な分析力を兼ね備えたクラウドPOSレジのパイオニアです。両社の連携により、経営の「ブラックボックス」となっていた部分をデータで解消し、次世代の店舗運営モデルを強力に推進できると確信しております。

また、人手不足や原価高騰など、飲食業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。私たちは、今回のユビレジ様との先進的な取り組みを皮切りに、志を同じくする様々な飲食DX企業の皆様とも連携を深め、POSデータに限らず多様なビッグデータを繋ぎ合わせることで、業界全体の課題解決に貢献できるインフラ構築を目指してまいります。

■株式会社ユビレジ 取締役 白砂 晃

このたびのファンくる様との業務連携は、大きな可能性を感じています。

日々、飲食店様からは集客やリピーター創出に向けてPOSデータを活用したいという声を多くいただく一方、売上や注文履歴だけでは見えにくいという課題があります。

今回の連携で、クラウドPOSであるユビレジの強みを活かし、POSデータと顧客の体験・評価データをシームレスに紐づけることで、店舗改善に向けた新たな示唆が得られると考えています。ユビレジとして、現場で活かせるデータ活用のあり方を検証してまいります。

●株式会社ファンくるについて

代表者：代表取締役社長 山口敬人

所在地：東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル4F

URL：https://www.fancrew.co.jp/

事業内容：

ファンくるは、顧客や従業員など多様な「声」を独自技術による統計解析で可視化し、店舗運営や商品開発、営業活動、従業員・ブランドエンゲージメントなど、事業価値向上を支援するWebサービスを提供しています。選択肢形式の設問（約20問）から10万パターン以上の示唆を導き出す分析技術は、世界各国で特許を取得しています。また、日本最大級となる約150万人の会員を有する体験型情報サイト「ファンくる」を運営し、インターネットリサーチや覆面調査を中心としたマーケティング支援も展開。覆面調査領域では国内最大手として、多くの企業の課題解決を支援しています。

「ファンくる」とは

株式会社ユビレジについて

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目51-10 PORTAL POINT HARAJUKU

代表者：代表取締役 木戸 啓太

事業内容：クラウド型POSレジシステム『ユビレジ』、オーダーエントリーシステム『ユビレジ ハンディ』、在庫管理と発注業務をサポートする『ユビレジ 在庫管理』、スマホで注文と決済ができる『ユビレジ QRオーダー＆決済』の開発と提供、および大規模展開・チェーン店向けサービス『ユビレジ エンタープライズ』の提供 https://ubiregi.jp/

ユビレジは、2010年より“カンタンがいちばん”をコンセプトとしたクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供し、オーダーや在庫管理など、サービス産業におけるあらゆる業務のデジタル化・効率化を推進してきました。2024年には、大規模展開・チェーン店向けに、より複雑な業務要件や高度な運用体制に対応する「ユビレジ エンタープライズ」の提供を開始し、対応領域をさらに拡大しています。“指先から、レジから、人が人と対面する仕事を社会を変えていく”。その指のひと押しで、ドミノ倒しのように面倒なタスクが実行されれば、人が本来やるべきサービスに集中できる、ユビレジは、そんな社会を目指しています。 https://corp.ubiregi.com/about/vision/