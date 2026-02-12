2月13日 世界の海を旅するような高揚感に満ちたホテルが誕生／ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

三菱地所グループにてロイヤルパークホテルズの計画・運営を担う三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：大島正也）は、東京ディズニーリゾートまでのアクセスに優れた立地に、グループ最大規模となる全750室の「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」を、2026年2月13日（金）に開業いたします。

■“TRAVELOGUE＝異国の旅の記憶”を体現する、異国情緒あふれる滞在体験

「Nostalgic」「Exotic」「Resort」をキーワードに、異国を旅したかのような鮮やかな印象と、どこか懐かしく心安らぐ温かさを併せ持つ空間を創り上げました。

ホテルに一歩足を踏み入れると、空間のシンボルとなる大きな木の階段や、世界各地の絵本・おもちゃ・オブジェが出迎え、待ち時間さえも旅のひとコマとして楽しめるエントランスが広がります。

館内の随所には、旅の記憶や余韻を呼び覚ます仕掛けを散りばめ、滞在のはじまりから終わりまで、非日常の高揚感が途切れることのない時間をご提供します。

また、ご家族やグループでのご利用にも配慮し、滞在をより快適にする機能面も充実させています。館内には24時間利用可能なコンビニエンスストアを併設しており、深夜の到着や早朝の出発時、急な買い物が必要な場合でも、旅のリズムを崩すことなくお過ごしいただけます。小さなお子さま連れから複数名でのご滞在まで、さまざまな旅のスタイルに寄り添い、安心感と利便性を兼ね備えたホテルステイを実現しています。

■客室

＜コンセプトルーム 2F＞

ユニークな世界観に没入する3つのコンセプトルームをご用意しております。どのお部屋もまるで物語の中に迷い込んだような幻想的で異国情緒あふれる内装です。

【アラビアン】スーペリアトリプル【オーシャン】ファミリーデラックス【サファリ】スーペリアトリプル

＜スタンダードフロア 3F～13F＞

世界の4つの海をテーマにデザインされた客室が、旅のプロローグとエピローグを彩ります。部屋タイプにより最大4名～6名まで宿泊可能で、全客室に電子レンジを完備しています。大きなテーブルを囲み、ファミリーや友人グループでゆったりとお過ごしいただけます。

スーペリアトリプル【ギリシャブルー】デラックスフォース【メキシカンサンフラワー】

＜開業記念プラン＞

特別料金にてご提供している開業記念プラン。予約は期間限定ですので、ぜひこの機会に、「“TRAVELOGUE＝旅の記憶”」のコンセプトを体現した空間と上質なひとときをご体験ください。

宿泊期間：2026年2月13日（金）～2026年6月30日（火）

料 金：スタンダードフロア スーペリアトリプル【ギリシャブルー】

2名1室（朝食付）23,400円～

コンセプトフロア 【アラビアン】スーペリアトリプル

2名1室（朝食付）26,200円～

■レストラン

2Fに位置する「THE COMPASS」は、「世界の食を旅するレストラン」をテーマに多国籍ブッフェの朝食をご用意しております。ソファ席も多く配した明るいリゾート空間で、家族や仲間との会話も弾せみます。

席数：409席 営業時間：朝食 6:30～10:00（L.O.）

朝食ブッフェイメージライブキッチンイメージ

■団体利用にも対応する設備

団体でのご利用にも配慮し、スムーズな受け入れを可能とする充実した施設・機能を備えています。団体専用のエントランスを設け、バス専用駐車スペースも完備しています。また、用途に応じて利用可能なファンクションルームや、朝食会場についてもレストランの個室を備え、修学旅行などさまざまな団体利用のニーズに柔軟に対応します。一般のお客様と動線や時間帯を分けたスムーズな対応が可能です。

団体用バス専用駐車スペースファンクションルーム

■ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ 施設概要

所在地：千葉県浦安市千鳥13番1

施設構成：客室（750室）、レストラン（1か所）、ファンクションルーム、団体ラウンジ、コンビニエンスストア、ロッカー

敷地面積：21,003.01平方メートル （約6,353坪）

規模：地上14階

建物所有者：MEC舞浜ホテル開発特定目的会社（三菱地所単独出資の特定目的会社）、

清水建設株式会社

設計・施工：清水建設株式会社

インテリアデザイン：株式会社乃村工藝社

コンストラクションマネジメント：株式会社三菱地所設計

ホ テ ル 運 営：三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

※料金には消費税・サービス料が含まれます。 ※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に24ホテル・5,647室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。