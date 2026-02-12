【２/18（水）～24（火）】北海道どさんこプラザ札幌店で「発見！そらちのいっぴん　空知うまいものフェア」を開催します

写真拡大 (全3枚)

北海道




北海道空知総合振興局主催、「発見！そらちのいっぴん　空知うまいものフェア」を


２月18日（水）～24日（火）に北海道どさんこプラザ札幌店で開催します。



空知の特産物のPRと、事業者による対面販売を日替わりで行うほか、


イートインコーナーでは、フェア期間中、メニューを空知のお酒でジャックします！



２月21日（土）、22日（日）には豪華景品が当たるガチャガチャ抽選会を実施するほか、


２月23日（月）には浦臼町のPRキャラクター、臼子ねぇさんとのグリーティングを実施します。



お仕事終わりや休日には、ぜひ、北海道どさんこプラザ札幌店へ！




【開催概要】


●日時


　２月18日（水）～24日（火）　8:30～20:00



●場所


　北海道どさんこプラザ札幌店　


　（北海道札幌市北区北６西４　JR札幌駅西通り北口　北海道さっぽろ「食と観光」情報館内）



●主催


　北海道空知総合振興局



●出展団体と主な商品


　通常は同店にて取扱いのない商品を中心に多数取り揃えていますので、是非ご来店ください。




【本件に関するお問い合わせ先】


北海道空知総合振興局証拠労働観光課


電話：0126-20-0185