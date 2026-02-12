アルティウスリンク、2月21日・22日「マイナビ就活直前EXPO」に出展

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）は、東京ビッグサイトで開催される「マイナビ就活直前EXPO」に2月21日（土）はITスペシャリスト職、22日（日）は基幹職（総合職）のブースを出展します。本イベントは、２日間で約700社が出展し、企業理解を深めながら就活準備を一気に進められる合同説明会です。会場には、就活準備に役立つコンテンツや3月の就活解禁に向けたポイントなどもご紹介しています。学生の皆様のご参加をお待ちしております。

アルティウスリンクの出展概要

マイナビ就活直前EXPOの詳細はこちら :https://job.mynavi.jp/conts/event/2027/10249/index.html

＜基幹職（総合職）＞

多様なキャリアパスを通じて成長できる！アルティウスリンクの未来をリードする基幹職の魅力をご紹介

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」をビジョンに掲げる当社では、人とデジタルを融合した価値創造により顧客体験価値の向上と企業変革を実現し、フロントからバックオフィス・IT領域までを包括的に支えるBPOサービスを国内外に展開しています。

基幹職は、業界や領域を限定せず、企画提案や新規プロジェクトを通じて、お客様企業の経営課題解決に貢献していくポジションです。若いうちからさまざまな経験を積みながら、その人の個性や目指す方向性にあわせた多様なキャリアパスを描くことができます。

ブースでは、アルティウスリンクで働く魅力や成長できる環境、人を大切にする社風について、実際の事例を交えてご紹介します。あわせて、採用担当者が面接でのポイントや就職活動に関するアドバイスもお伝えします。

＜ITスペシャリスト職＞

専攻を超えて挑戦し、成長できる！KDDIグループのITエンジニアの魅力をご紹介

アルティウスリンクのITソリューション事業は、幅広い法人のお客様のネットワークやサーバの設計構築・開発・運用保守、システム開発などを通じて、IT戦略を支援しています。

ITスペシャリスト職は、社会インフラを支えるKDDIグループならではの大規模なネットワークや、さまざまなITソリューション、最新のIT技術に携わりながら、IT人材として成長し、多様なキャリアを描くことができる職種です。

ブースでは、「なぜ、学生時代にITを学んでいなくてもITエンジニアとして成長・活躍できるのか」をテーマに、充実した研修体制や先輩社員のキャリアパス事例に加え、選考に向けたアドバイスなどを、採用担当者が直接お伝えします。

文理不問で挑戦できるITスペシャリスト職の魅力を具体的にご紹介します。「これまでITについて学んでこなかったが、エンジニアとして活躍できる？」と不安に思っている方も、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

「マイナビ就活直前EXPO」イベント概要

アルティウスリンク新卒採用サイトはこちら :https://www.altius-link.com/recruit/newgraduate/[表: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/469_1_9a561291fd7f975dbfb85c935c66cb17.jpg?v=202602120251 ]アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、人とデジタル融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。

パーパスである「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」のもと、人と企業、社会のつながりをより豊かにし、お客様企業とともに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

１.コンタクトセンター事業 ２.バックオフィス事業 ３.ITソリューション事業 ４.その他関連事業

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

・その他本リリース本文中の製品名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

◎お問合せ

アルティウスリンク株式会社 会社案内

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19180?tab=press_kit

本リリース（企業サイト）

https://www.altius-link.com/news/detail20260212_02.html

プレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19180

報道関係者さま窓口：adv@altius-link.com

サービス窓口：service@altius-link.com

facebook公式アカウント：https://www.facebook.com/AltiusLink/