「Pitsole（ピットソール）」が累計販売個数250万足突破！
株式会社セレス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：都木 聡、証券コード：3696、以下セレス）の子会社である株式会社バッカス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：志賀 勇佑、以下バッカス）は、同社が販売する特許技術採用※１の高機能インソール「Pitsole（ピットソール）」において、累計販売個数250万足を突破しましたことをお知らせいたします。
バッカスは、皆様の健やかな毎日を支えるため、健康食品をはじめとした健康サポート製品を展開しています。同社が販売する「Pitsole」は、浮指やかかと体重に着目した特許技術採用※１のスタイルサポートインソールで、足元から歩行姿勢をサポートすることで快適な歩行を実現します。「普段の靴に入れるだけ」という手軽さと、「長時間歩いても疲れにくい」という機能性の高さは多くのお客様に支持されております。
2022年４月に販売開始以来、カラーバリエーションの拡充をはじめ、キッズ向けやルームシューズなど様々なニーズに応える商品ラインアップを拡大してまいりました。さらに2025年８月には、お求めやすい価格へ改定を実施し、定番カラーのブラックを中心に販売が安定的に推移。発売から４年を待たずして累計販売個数250万足を突破いたしました。
なお、バッカスは商品の開発にとどまらず、販売チャネルの多様化にも注力しております。従来のECサイトやオンラインモールに加え、店舗展開の拡大やTikTok Shopを活用したライブコマースなど新たな手法を取り入れることで、多様なライフスタイルのお客様にも製品をお届けできる環境を整えております。今後もバッカスは、多くのお客様の声に耳を傾け、さらなる商品の開発と販売戦略の強化に努めてまいります。
※１：特許第5498631号CCLP理論、特許第6799881号アシトレ理論
＜商品特徴＞
特徴１：特許取得のパッドを搭載
指の付け根部分（母指球）に搭載したフォースパッドと呼ばれる特許取得のパッドが、足裏の土踏まずを正しく形成し足の指が自由に使えるようになることで、快適な歩行を実現します。
特徴２：足の土踏まず形成に不可欠な骨を支えるパッドを搭載
足裏のかかと部分の骨（立方骨）を支えるカルケニアスパッドを搭載。骨を支えることで土踏まずの形を正しく形成し、歩行姿勢をサポートします。
特徴３：臨床実験が行われたインソール
快適な歩行が実現されることで運動が習慣化され、脚部骨格筋が上昇し体脂肪を減少させます。
＜販売商品情報＞
商品名 ：Pitsole（ピットソール）
カラー ：全15色
サイズ ：XS（21～22.5cm）※２
S（23～24.5cm）
M（25～26cm）
L（26.5～27.5cm）
XL（28～29cm）
価格 ：3,980円（税込4,378円）
公式URL：https://bacchus-inc.jp/shop
※２：サイズ展開はカラーにより異なります。詳細は公式URLをご確認下さい。
■バッカス 会社概要
会社名：株式会社バッカス
代表者：代表取締役社長 志賀 勇佑
所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階
ＵＲＬ：https://company.bacchus-inc.jp/
＜商品に関するお問い合わせ先＞
バッカス受付窓口
電話番号：0570-200-722
受付日時：平日9:00～18:00（土、日、祝休み）
■セレス 会社概要
会社名：株式会社セレス
代表者：代表取締役社長 都木 聡
所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階
ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/