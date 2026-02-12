「ＮＩＲＭＡＴＡ（ニルマータ）」から新シリーズ「ＮＩＲＭＡＴＡ Ｒｅｌａｘ」登場

イオンは、イオンとトップスタイリスト熊谷隆志氏がコラボしたオリジナルブランド「ＮＩＲＭＡＴＡ（以下、ニルマータ）」から新シリーズとして、“ラフで、スタイルもある”新しいリラックススタイルを提案する「ＮＩＲＭＡＴＡ Ｒｅｌａｘ（以下、ニルマータリラックス）」を展開します。まずは２月１６日（月）より、「イオン」「イオンスタイル」約２３０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、スウェットのトップス６種類※２）・ボトムス６種類※２）を販売します。




ニルマータは、「自分がほんとに好きなもの…」をテーマにトレンドを発信し、色と柄を特長とするブランドです。スウェットがカジュアルファッションとして話題になるなか、ニルマータリラックスでもスウェットのスタイリングを提案します。



ニルマータリラックスのスウェットでは部屋でも街でも馴染む、刺しゅうがワンポイントのベーシックデザインとワッペンが印象的なアメカジデザインの２タイプを販売します。どちらもやや大きめなサイズ感でゆったり着用できます。さらに５月には、ワンマイルウェアとして着られるバケーション ロングパンツ５種類※２）を発売し、リラックススタイルを広げていきます。



これからもイオンは、お客さまの生活に寄り添い、日常の生活にちょっとしたワクワクを提供できるよう、ニルマータを拡充してまいります。



【販売概要】


発売日：２０２６年２月１６日（月）


展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」約２３０店舗※１）


商品数：トップス６種類※２）・ボトムス６種類※２）


ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」https://aeonretail.com/Page/f-nirmata.aspx


ブランドサイト：https://nrmt.jp/


Ｓ Ｎ Ｓ： Ｘ　https://x.com/NIRMATA_wear


　　　　　インスタグラム　https://www.instagram.com/nirmata_wear/



【商品一覧】


■トップス：綿１００クルースウェット　


■ボトムス：綿１００ロングパンツ


部屋でも街でも馴染む、アメカジデザイン。


価格：各本体３,９８０円（税込４,３７８円）


カラー：チャコールグレー・ウスグレー・コイアオ　


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ（ユニセックス※３）



トップス






ボトムス







■トップス：クルースウェット


■ボトムス：ロングパンツ


毎日着たい、ニルマータのベーシックデザイン。


価格：各本体２,９８０円（税込３,２７８円）


カラー：クロ・ウスグレー・ベージュ　


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ（ユニセックス※３）



トップス






ボトムス







２０２６年５月発売予定　


■ニルマータリラックス バケーション ロングパンツ


色柄が主役で、Ｔシャツとのコーディネートに最適です。ちょっとした外出にぴったりのワンマイルウェアとして着られます。



価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）


カラー：５種類※２）


（格子柄・迷彩柄・リーフ柄・象徴柄・モチーフ柄）


サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ・２ＸＬ（ユニセックス※３）






ご参考


熊谷隆志氏 プロフィール




熊谷隆志


Creative Director



１９７０年生まれ。


スタイリスト・フォトグラファーとして活動する傍ら


ファッションブランドのブランディングや


住宅空間・植栽など多岐にわたる分野で


クリエイティブディレクターとして活動している。



ＮＩＲＭＡＴＡの由来について



ブランド名「ＮＩＲＭＡＴＡ」は、ネパール語で「クリエイター」という意味を持ちます。「モノ」「コト」を創造し作る人という意味から、いつもの日常に新しいデザインの「モノ」を生み出し、「ニルマータ」を選んでいただいたお客さまの日常を色鮮やかに彩りたいと願いブランド名と　しました。






※１：北海道・本州・四国エリアの店舗です。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。


※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。


※３：メンズサイズ規格で作られた男女兼用の商品です。



以上