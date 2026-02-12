お香のように香りを楽しめる「お香のようなお線香」から、Purification（＝浄め）用途でも人気の香り２種を新発売！
ローソク・線香メーカー、カメヤマ株式会社（本社：大阪市、代表：谷川花子）は、２つの香りを贅沢にブレンドし、お香のように香りを楽しむお線香「お香のようなお線香」シリーズから、人気の香木系『サンダルウッド＆アンバー』とハーブ系『ホワイトセージ＆ゼラニウム』の２種類の香りを発売しました。
お香のようなお線香 サンダルウッド＆アンバー
カルダモンの爽やかでスパイシーなトップノートから、ラベンダーの清涼感のあるフローラルが広がるミドルノート、甘くて濃厚なアンバーやサンダルウッドの温かみがラストノートで感じられる、ウッディーアンバーの香調。
お部屋の掃除のあとやヨガ、瞑想時にお香を焚くという「整いルーティーン」にも最適。
お香のようなお線香 ホワイトセージ＆ゼラニウム
カリフォルニアのネイティブアメリカンが儀式などで使う神聖なハーブ・ホワイトセージの清涼感と、ローズ調のゼラニウムをアクセントに加えて調香。ラストノートにはアンバーやバニラのどっしりとした甘さも感じられるハーバルフローラルの香り。
お部屋の掃除のあとやヨガ、瞑想時にお香を焚くという「整いルーティーン」にも最適。
商品名：お香のようなお線香 サンダルウッド＆アンバー
内容量：約50g（約200本入）
燃焼時間：約10分
希望小売価格：638円（税込）
発売日：2026年2月
商品名：お香のようなお線香 ホワイトセージ＆ゼラニウム
内容量：約50g（約200本入）
燃焼時間：約10分
希望小売価格：638円（税込）
発売日：2026年2月
全６種の香りラインナップに
「お香のようなお線香」シリーズは、新たな香り２種を加えて全６種類の商品ラインナップとなりました。その日の気分で香りをチェンジ！欲しいときにだけ香る10分燃焼のミニ寸タイプのお香のようなお線香です。
お香のようなお線香シリーズは、パッケージをより分かりやすくするためにデザインをリニューアルしました。どんな香りなのかを想起させる香りのイラストを正面に配置。香り名も大きく表記しました。
お香のようなお線香シリーズ 全６種
