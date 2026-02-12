銀座「THE GREY ROOM」に一夜限りのゲストバーテンダー｜Bible Club Osaka ヘッドバーテンダー・藤本竜介、Bar Keeper 山本大貴を迎えたゲストシフトを開催。

株式会社トランジットホールディングス

銀座・数寄屋橋交差点を見下ろすスパイスミクソロジーバー「THE GREY ROOM」では、2026年2月20日（金）、大阪の本格スピークイージー「Bible Club Osaka」より、ヘッドバーテンダー・藤本竜介氏、Bar Keeper・山本大貴氏を迎えた一夜限りのゲストシフトを開催いたします。

「Bible Club Osaka」は、アメリカ・ポートランドにある世界的に知られるバー「Bible Club PDX」の姉妹店として誕生。グラスやシェイカーなどのバーツールから、テーブル、照明に至るまでアンティークを用い、アメリカ禁酒法時代の空気感を細部まで再現した、本格的なスピークイージーとして国内外から高い評価を得ています。

当日は、Bible Club Osakaが培ってきたクラシックバーの哲学と技術を軸に、THE GREY ROOMの“スパイスミクソロジー”の文脈と交差する、特別なカクテル体験をご提供いたします。

ゲストバーテンダー プロフィール

藤本 竜介（Ryusuke Fujimoto）

1992年2月26日 大阪生まれ。幼少期は子役として活動し、高校時代には卓球の名門校へ進学。

大学在学中に地元大阪のバーでバーテンダーとしてのキャリアをスタートし、大阪・東京で研鑽を積む。現在は「Bible Club Osaka」にてヘッドバーテンダーを務める。2025年12月には同社二号店となる「The Lore Foundry Lab」を立ち上げ、ジェネラルマネージャーとして現場を率いている。

山本 大貴（Daiki Yamamoto）

1996年7月31日 大阪生まれ。3歳から格闘技を始め、小学校から大学まで全国大会出場を経験。

大学卒業後、大阪・梅田のバーでキャリアをスタートし、複数店舗での勤務を経て、2024年4月より「Bible Club Osaka」に入社。現在はBar Keeperとして活躍している。

The Lore Foundry Lab

その「再錬」と「再発見」の場。

この国には、時を超えて受け継がれてきた美しい「物語（Lore）」があります。

技、素材、精神性 先人たちの価値の結晶を、私たちは現代の感性と技術で再構築し、未来への継承を。

開催概要

Bible Club Osaka Guest Shift at THE GREY ROOM

日程：2026年2月20日（金）

時間：19:00～23:00

会場：THE GREY ROOM

（東京都中央区銀座6-4-3 GICROS GINZA GEMS 11F）

形式：ゲストバーテンダーによる一夜限りの特別シフト

参加方法：ウォークイン可／予約可（TableCheck）

予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/thegreyroomtokyo/reserve

THE GREY ROOM 店舗情報

銀座・数寄屋橋交差点を見下ろすスパイスミクソロジーバー。

“スパイスミクソロジー”をコンセプトに、スパイスの香りや風味を引き出す独創的なカクテルと、モダンインディアンのエッセンスを取り入れたバーフードを提供しています。

住所：東京都中央区銀座6-4-3 GICROS GINZA GEMS 11F

Instagram：@thegreyroom_ginza

予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/thegreyroomtokyo/reserve